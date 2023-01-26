«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لمجموعة «دي بي ورلد»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) أنها رفعت التصنيف الائتماني لمجموعة «دي بي ورلد»، ما يبرز مدى الثقة الكبيرة في أعمال الشركة ونموها المستقبلي.

وتأتي الترقية في أعقاب استثمارين رئيسيين في 2022 في 3 من أصول مجموعة «دي بي ورلد» الاستراتيجية في الإمارات، التي تشمل ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية.

وكان الاستثمار الأول مع المجموعة الاستثمارية العالمية «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» في مايو، أما الثاني فكان مع شركة «حصانة الاستثمارية»، المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية في ديسمبر. وحقق الاستثماران قيمة 7.4 مليارات دولار من بيع حصة قدرها 32.2 % في أصول «دي بي ورلد» بالإمارات.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «يدل تحسن تصنيفنا الائتماني بحسب تقرير «موديز» على ثقة المستثمرين العالميين في أعمالنا وأصولنا الرائدة عالمياً واستراتيجيتنا لتعزيز دخولنا القوي في مجال الخدمات اللوجستية، ما يحقق لنا المزيد من القيمة في الأسواق التي نعمل فيها.

ولقد بدأنا مسيرة التحول الاستراتيجي في أعمالنا التي ستمكننا من تحقيق رؤيتنا بشكل أفضل من خلال تقديم حلول متكاملة لسلاسل التوريد العالمية من أرض المصنع إلى باب المتعامل».

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