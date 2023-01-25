شراكة استراتيجية بين «موني جرام» و«بوتيم»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «موني جرام» العالميّة (ناسداك: أم جي آي)، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية حول العالم، عقد شراكة استراتيجيّة مع شركة «أسترا تك»، مجموعة الاستثمار والتطوير التكنولوجي، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والتي استحوذت مؤخراً على تطبيق «بوتيم»، الحل الرائد لنقل الصوت عبر الإنترنت، والأوسع انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقاعدة مستخدمين تصل إلى 90 مليون مستخدم. وعبر هذه الشراكة المبتكرة؛ بات تطبيق بوتيم أول منصة اتصالات في المنطقة تتيح إجراء تعاملات تحويل الأموال الدولية في غضون ثوان معدودة، بسلاسة وفي الوقت الفعلي.

وحول الشراكة؛ صرح أليكس هولمز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «موني جرام» قائلاً: «انطلاقاً من تطلعاتنا الدائمة لتحقيق النمو عبر توسيع شبكتنا العالمية لتشمل مجالات استخدام جديدة؛ يُسعدنا أن نوظف الإمكانات الرائدة التي تتمتع بها «موني جرام» لتوفير تجربة تحويل أموال عبر تطبيق بوتيم، الذي يعد منصة الاتصالات الأكثر ثقة بين العملاء في المنطقة».

وأضاف: «نحن في غاية الحماس تجاه الطلب المتزايد على خدماتنا، فملايين المستهلكين حول العالم لا يتخذون من موني جرام منصة لإنجاز احتياجاتهم المالية فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل الكثير من الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى، التي تسعى إلى توظيف قدراتنا في مجال التكنولوجيا المالية في عروض الخدمة لديهم».

من جهته، قال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس مجموعة «أسترا تك»، والمدير التنفيذي لـ«بوتيم»: «ستتيح لنا شراكتنا مع «موني جرام» إمكانية الاستفادة من درجة الأمان الفريد الذي تتمتع به، إلى جانب تقديم خدمات مالية عالمية المستوى لقاعدة مستخدمي تطبيق بوتيم، ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل ثورة في آلية إرسال التحويلات المالية، وجعلها أكثر سرعة وسهولة كالرسائل النصية».

وأضاف أبو الشيخ: «يعكس هذا الأمر كفاءة وقدرة منظومتنا التكنولوجية على ربط الأشخاص ليس فقط اجتماعياً ولكن أيضاً مالياً، مع تأكيد حضورنا القوي كأول منصة اتصالات قائمة على الدردشة تُمكن الأشخاص من إرسال الأموال إلى بلدانهم بنقرة زر واحدة».

ويُشار إلى أن «أسترا تك» تعمل على إنشاء منصة شاملة، تتيح تقديم تجربة متكاملة بدءاً من الرسائل الفورية إلى المدفوعات الرقمية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استحوذت أسترا تك على تطبيق بوتيم، مما جعل الشركة واحدة من أكبر منصات تكنولوجيا الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد أظهر استطلاع للرأي تم نشره مؤخراً حول انطباعات المستهلكين عن الخدمة الجديدة التي يهتمون أكثر بالوصول إليها عبر تطبيق «بوتيم»؛ أن أكثر من 2 مليون استجابة في غضون 48 ساعة أشارت إلى أن التحويلات المالية الدولية كانت أولويتهم القصوى.

وبدوره قال غرانت لاينز، كبير مسؤولي الإيرادات في «موني جرام»: «أمضت شركتنا أكثر من 80 عاماً في بناء واحدة من أكبر شبكات الدفع بين الأفراد في العالم، وتسلط الشراكة - التي يتم الإعلان عنها اليوم - الضوء على الاحتمالات المتاحة أمام جميع أنواع المؤسسات للاندماج والاستفادة من هذه الإمكانات بسهولة.

نحن متحمسون لرؤية هذه الشراكة تؤتي ثمارها، الأمر الذي سيُعزز مكانتنا الرائدة في منطقة الشرق الأوسط ويشكل حافزاً إيجابياً لأعمالنا، بينما نواصل استشراف فرص جديدة لنمو إيراداتنا خلال السنوات المقبلة».

ومن المتوقع أن تكون الخدمة متاحة لمستخدمي تطبيق بوتيم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فبراير 2023.

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