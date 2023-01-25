1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 494 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 75 مبايعة أراضٍ بقيمة 395.07 مليون درهم، و419 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 943.13 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى، بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 49 مليون درهم بمنطقة البدع، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الأولى، وأخيراً، مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الجداف.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي، بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 186.59 مليون درهم، منها 16 رهن أراضٍ بقيمة 18.05 مليون درهم، و68 رهن فلل وشقق بقيمة 168.54 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر، بقيمة 37 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 18 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 17.73 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 13 مليون درهم، وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 3 ملايين درهم.

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