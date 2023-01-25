صندوق يجمع 779 مليون درهم لعقارات في دبي من مستثمرين عالميين

المصدر: دبي - البيان

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نجحت شركة جلوبال بارتنرز ليمتد، وهي شركة إدارة أموال مؤسسية خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية ومتخصصة في الاستثمارات البديلة، في إغلاق صندوق جلوبال بارتنرز بروبيرتي (CEIC) المحدودة، وهو صندوق مستثمر مؤهل مقره مركز دبي المالي العالمي.

ويركز الصندوق على سوق الإسكان الذي صُمم خصيصًا من أجل التأجير في دبي بمشروعين على قناة دبي المائية. فقد تم جمع 212 مليون دولار (779 مليون درهم)، 37 % من أوروبا، و35 % من أمريكا الشمالية، و27 % من الإمارات.

وستلعب إتش آند إتش للتنمية، الشريك في التطوير العقاري للصندوق، دورًا حيويًا في ضمان نجاح الصندوق من خلال قدرات التنفيذ العالمية المثبتة.

ويتألف مشروعا الصندوق من مشاريع تطوير فخمة على قناة دبي المائية، والتي ستستخدم العلامة التجارية إيدن هاوس الخاصة بشركة إتش آند إتش للتنمية. وسوف يطلق عليها إيدن هاوس، والقناة، وذا بارك، وسيقع كل منها في موقع مثالي لمعالجة فجوة السوق للمستأجرين الأثرياء في دبي.

وقال مارتن ليندر، الرئيس التنفيذي في جلوبال بارتنرز: «يهتم رأس المال المؤسسي اهتمامًا متزايدًا بالعقارات في دبي، وقد أنشأنا صندوقًا مثاليًا لتلبية احتياجات هذه المطالب. ويتماشى الصندوق مع استراتيجية الشركاء العالميين لتقديم العرض السكني المملوك والمؤسسي في دبي».

وأضاف ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة إتش آند إتش للتنمية: «متحمسون لأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الاستثمارية التي تثبت أن دبي مركز مالي دولي يجذب اهتمام المستثمرين العالميين من جميع أنحاء العالم. وبصفتها مطورًا مؤسسيًا ذا سمعة طيبة، فستمنح إتش آند إتش للشركاء العالميين كل الدعم الذي يحتاجون إليه لتنفيذ استراتيجيتهم وتوسيع وجودهم في دبي لإنشاء مجموعة مخصصة من العقارات ذات أعلى مستويات الجودة والمعايير».

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