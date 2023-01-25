34 مليون زائر لـ«الغاليريا جزيرة المارية» في 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مركز الغاليريا جزيرة المارية، وجهة التسوق والحياة العصرية في أبوظبي، عن أن أداءه المميز في عام 2022 تجاوز جميع التوقعات بتسجيله العديد من الأرقام القياسية السنوية الجديدة بما في ذلك ارتفاع مبيعاته 17%، وزيادة نسبة إقبال الزوار 10% بالمقارنة بالعام السابق، مما يعزز مكانة المركز وجهة استثنائية للتسوق والترفيه في أبوظبي، واستقبل الغاليريا أكثر من 34 مليون ضيف، وشهد افتتاح 76 متجراً ومفهوماً جديداً شكلت إضافة رائعة إلى مجموعته الواسعة خلال العام 2022، ومزيجاً فريداً ومنوعاً من التجارب، بما فيها علامات تجارية بارزة في مجال اللياقة البدنية مثل باريز، وترين، والعلامات الفاخرة: بالي، وبريتلينغ، وباتيك فيليب، وأودمارس بيغويت، والمطاعم الشهيرة مثل أسادور دو أراندا ومفاهيم الترفيه مثل «بوب إن آند بلاي» وغيرها.

ويحرص الغاليريا جزيرة المارية دوماً على الارتقاء بتجارب ضيوفه وتعزيزها، حيث شهد أداؤه نمواً مطرداً على مدار العام، وسجلت أشهر العام المختلفة أرقاماً قياسية عدة في أعداد الزوار والمبيعات، بلغت ذروتها في ديسمبر، الشهر الأكثر ازدحاماً في الوجهة حتى الآن. ويؤكد هذا المسار من النمو الثابت العروض الشاملة والمميزة التي يطرحها الغاليريا، والتي تقدم للضيوف تجارب مميزة في جميع الأقسام، مما جعله الوجهة المفضلة لمجتمع العاصمة.

وقال ديفيد روبنسون، الرئيس التنفيذي لشركة المارية للتجزئة: نحن فخورون بالتجارب المميزة التي نوفرها للمجتمع، ونشكر فريق العمل في شركة المارية للتجزئة على جهوده الكبيرة للارتقاء بهذه التجارب إلى آفاق جديدة خلال العام الماضي، وهذا بدا جلياً في النتائج المبهرة التي تحققت في عام 2022. وهذا الأداء الاستثنائي هو ثمرة جهودنا الدؤوبة لتقديم خدمات مميزة وعروض رائدة في السوق. وسنمضي قدماً في استقطاب أشهر العلامات التجارية عالمياً، وتقديم مفاهيم جديدة وحصرية في السوق، والعمل مجدداً مع العلامات التجارية العريقة المتواجدة في الغاليريا على توفير العروض المتميزة لضمان استمرارها في جذب الضيوف من خلال عروضها الحديثة والمبتكرة.

ومن المتوقع أن يستقبل الغاليريا خلال الأشهر المقبلة المزيد من العلامات التجارية الرائدة في القطاع، الأمر الذي من شأنه توسيع نطاق عروضنا وتنويعها في مجال التسوق، وتناول الطعام، والترفيه. ويعزى نجاح الغاليريا في استقطاب مثل هذه العلامات التجارية العالمية وكبار المؤثرين في هذا المجال إلى أبوظبي، إلى مكانة وجهتنا الرائدة في السوق، وقدرتها على تحقيق النمو والنجاح الدائمين.

ويواصل غاليريا تبوؤه مركز الصدارة في المنطقة في عالم الموضة وتناول الطعام والترفيه من خلال إطلاق العديد من المفاهيم الحصرية المرتقبة، بما في ذلك أيقونة الموضة الفاخرة «هيرميس»، أول مفهوم في السوق من «ماتيل»، وكذلك منافذ تناول الطعام الشهيرة «فلامينغو روم» و«كرافت باي سايد» على الواجهة البحرية وغيرها.

ويتطلع الغاليريا، إضافة إلى ما يقدمه من مفاهيم مميزة، إلى تعزيز تجارب الضيوف في عام 2023 من خلال إطلاق برامج مجتمعية مجانية مثل جلسات اليوغا، وإقامة مساحات ترفيهية تشمل المتنزهات على السطح، وروزنامة فعاليات كاملة للأحداث الموسمية والمجتمعية، مما يوفر طريقة مجانية وسهلة للناس للتواصل، وقضاء أوقات ممتعة معاً، والعيش بأسلوب حياة أكثر صحة وحيوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز