11 شركة برازيلية تشارك في «معرض جلفود 2023»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» عن مشاركة أكثر من 11 شركة برازيلية تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات في «معرض جلفود 2023»، المعرض التجاري السنوي الأكثر تأثيراً في هذا القطاع في العالم، الذي سيُعقد في الفترة بين 20 إلى 24 فبراير 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي إطار مشاركة الغرفة في المعرض، تُبرز مجموعة من الشركات البرازيلية مجالاً واسعاً من منتجاتها الغذائية عالية الجودة، بما في ذلك اللحوم والمكسرات والقهوة والفلفل والسكر والحلوى، ومن بينها شركات تعمل في المجال الزراعي، وأخرى تعمل في مجال الأغذية والمشروبات، فضلاً عن الشركات التجارية.

وقال أوسمار شحفة، رئيس «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: «تحرص «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» على المشاركة في «معرض جلفود 2023» في كل عام، فهو ملتقى بارز يتيح للشركات البرازيلية فرصاً متنوعة لتعزيز التجارة واستقطاب الاستثمارات. ونهدف من خلال مشاركتنا في نسخة هذا العام من المعرض إلى تمهيد الطريق نحو المزيد من التدفقات التجارية والاستثمارية بين البرازيل ودول مجلس التعاون الخليجي، ونحن على ثقة بأنه سيسهم في توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك، بما يعود بالفائدة على جهود تنمية قطاع الأغذية والمشروبات في البرازيل.

ونشهد تزايداً في أعداد الشركات البرازيلية التي تُبدي اهتماماً بالمشاركة في المعرض للاستفادة من فرصة تعزيز حضورها في المنطقة وغيرها من الأسواق العالمية. ونتطلّع قدماً إلى استعراض أهم وأحدث منتجات أعضاء الغرفة أمام قطاع الأغذية والمشروبات من خلال جناحنا في المعرض».

ويمثّل «معرض جلفود 2023» فرصة استثنائية لبناء العلاقات التجارية والاستثمارية بين البرازيل والدول العربية، ويعد حدثاً عالمياً رائداً يجمع مختلف أقطاب قطاع الأغذية والمشروبات، ويسلّط الضوء على مجالات التميّز والابتكار في القطاع، ويتيح فرص التعاون وبناء العلاقات، ويدفع عجلة النمو في والازدهار، كما يتطرّق إلى أحدث الاتجاهات والابتكارات والفرص التي يحملها قطاع الأغذية العالمي.

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