«شعاع» و«نورث أيكر» تنجحان في تسليم إدارة محفظة عقارات في لندن

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «شعاع كابيتال»، منصة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، و«نورث أيكر»، المطور العقاري في لندن، مع إرث يمتد لأكثر من 30 عاماً في تطوير مشاريع سكنية استثنائية، عن النجاح في تسليم أعمالهما التي استمرت لخمس سنوات في إدارة محفظة عقارات، تحت إشراف «أستريا» في لندن، الشركة التابعة لشركة شعاع.

ترتكز إدارة هذه المحفظة على السجل الحافل لمنصة «شعاع» العقارية - «نورث أيكر» - كشركة عالمية رائدة في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول. ومع تولي مهام إدارة المحفظة في عام 2017، قدمت «شعاع» و«نورث أيكر» خدمات الاستثمار والتطوير والإدارة الأفضل، ضمن فئتها للعقارات المتميزة، وفق أفضل معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وعلى مدار السنوات الخمس، نجحت «شعاع» و«نورث أيكر» في إدارة المحفظة المليارية، وساعدت في بناء فريق إداري متمرس، بخبرات استثنائية في القطاع العقاري، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام ومتواصل.

وأفضت الإدارة الناجحة لهذه المحفظة، عن تحقيق أداء قوي للعقارات متعددة الاستخدامات في وسط لندن، والتي تشمل عقارات مرموقة، يقع أغلبها في مايفير ونايتسبريدج وشارع أكسفورد. ومع إتمام «شعاع» و«نورث أيكر» المهام بنجاح، فإنه قد تم تحقيق الأهداف المرجوة لإدارة المحفظة، كما هو مخطط له مع العميل، وذلك بدعم من فريق من الخبراء الإداريين، الذين تم تعيين غالبيتهم من قبل شعاع.

وقال فؤاد طارق خان الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال والعضو المنتدب في «نورث أيكر»: «يسرنا استكمال أعمالنا في إدارة محفظة عقارات مرموقة، من خلال شركتنا التابعة «أستريا»، بالتوازي مع بدء مرحلة جديدة من مسيرة نمونا. وستواصل «نورث أيكر» المضي قدماً في تمويل وتطوير وإدارة مجموعة متنوعة من المشاريع في المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بصورة خاصة على تحقيق الاستدامة.

ونتطلع إلى استثمار خبراتنا الطويلة وسجلنا الحافل بالنجاح في المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبناء مزيج متميز من الاستثمارات والأصول والخدمات والمشاريع العقارية المجزية، والتي تتشارك جميعها الرسالة ذاتها في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية الطموحة للأفراد والشركات. ونحن ملتزمون بتطوير مشاريع تضمن أسلوب حياة صحياً في المجتمعات، ونعمل بشكل استباقي على الموازنة بين المكاسب المالية والتأثير البيئي، لتحقيق قيمة طويلة الأجل عبر جميع دورات السوق».

يتزامن استكمال إدارة محفظة العقارات، مع بدء حقبة جديدة من النمو والتطور لشركة «شعاع»، ومنصتها العقارية «نورث أيكر». وتعمل الشركة حالياً على تطوير مجموعة فريدة من المشاريع في جميع أنحاء المملكة المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة تتجاوز 3.6 مليارات دولار، بالإضافة إلى منصاتها المتخصصة بالاستثمار وإدارة الأصول.

وكانت «نورث أيكر» قد أعلنت العام الماضي، عن استكمال مشروعها الأيقوني «ذا برودواي»، الواقع في قلب منطقة ويستمنستر بلندن. علاوةً على ذلك، أطلقت «نورث أيكر» مشروع «أوشن هاوس»، الذي سيوفر مجموعة حصرية من المساكن المطلة على الواجهة البحرية في «نخلة جميرا»، قبالة ساحل دبي.

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