غرفة الفجيرة تكرم موظفيها

المصدر: الفجيرة - البيان

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كرمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة موظفيها في حفل أقيم في منتجع البحر بكورنيش الفجيرة، بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة وأحمد الحنطوبي النائب الثاني لرئيس المجلس وعائشة الجاسم عضو مجلس الإدارة وسلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة.

وأثنى الشيخ سعيد بن سرور الشرقي في كلمة له على جهود جميع الموظفات والموظفين والعاملين وعملهم بروح الفريق الواحد وتضافر جهودهم وتعاونهم وعملهم بإخلاص. وقال: عبارات الثناء البسيطة لا توفيكم حقكم، لكنها تعبر لكم عن مدى افتخارنا بالعمل مع فريق عمل مميز مثلكم، فلولا تضافر جهودكم وتعاونكم وإخلاصكم لما حققنا أي نجاح أو تقدم.

وألقى سلطان الهنداسي كلمة أكد فيها إن الإنجازات في بيئة العمل لا تتحقق إلا بوجود فريق عمل ناجح ومتجانس. ولهذا تمكنت الغرفة من تجاوز مجمل تبعات جائحة كورونا التي كانت اجتاحت العالم منذ أواخر عام 2019، مشيراً إلى أن مركز إسعاد المتعاملين بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالغرفة واصل تسيير آلية العمل وتقديم خدماتها للأعضاء دون توقف، وذلك عبر الاتصال الإلكتروني إضافة إلى ذلك فإن إدارة تقنية المعلومات تواصل جهودها للتحول الرقمي الشامل.

وأكد أن الغرفة تعمل حالياً على تطبيق أحدث البرامج الإدارية التي تسهم في تطوير آلية عملها، حيث قامت بتوقيع اتفاقية للحصول على شهادة الجودة الشاملة «أيزو 9001» وتطوير نظام قياس رضا المتعاملين والشكاوى والمقترحات. ودعا الموظفات والموظفين للتعاون كفريق عمل واحد لتطبيق وإنجاح هذا البرنامج وإبراز دور الغرفة في الجودة الشاملة، والمشاركة الفعالة والإيجابية في جائزة الفجيرة للتميز الحكومي.

وتوجه بالشكر والتقدير، لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لما يولونه من اهتمام في تحقيق أهداف الغرفة وإيجاد أفضل السبل لتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الموظفين، وأشاد بجهود كل العاملين بالإدارات والأقسام بالغرفة وفروعها وبمركزي معارض الفجيرة ودبا على ما يبذلونه من جهود لتسيير آليات العمل في سبيل تحقيق الطموحات المنشودة.

وألقت أميرة البستكي كلمة بالنيابة عن الموظفات والموظفين أعربت خلالها عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمبادرة التكريم، مشيرة إلى أنها ستكون نقطة انطلاق جديدة لبذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل للارتقاء بمستوى الأداء بما يحقق رؤية ورسالة وأهداف الغرفة نحو تحقيق التميز والريادة.

وقام الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس الإدارة وأحمد الحنطوبي وعائشة الجاسم بتكريم سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة لقيادته مسيرة العمل في الغرفة بجدارة وكفاءة عالية. كما تم تكريم جميع الموظفات والموظفين والعاملين ومنحهم شهادات تقديرية. وفي ختام الحفل تم تكريم الشيخ سعيد بن سرور الشرقي لرعايته الحفل ولما يوليه من اهتمام ودعم لأنشطة وبرامج الغرفة.

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