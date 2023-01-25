"ديار" تباشر تسليم "مسك" و"نور" في مجمّع "ميدتاون" بمدينة دبي للإنتاج

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ديار» للتطوير عن مباشرة تسليم منطقة «نور»، المنطقة الثالثة في المجمّع السكني المتكامل «ميدتاون»، و«مسك»، المنطقة الرابعة ضمن المجمّع نفسه.

وتضم منطقتا «مسك» و«نور» أكثر من 900 وحدة سكنية، بما في ذلك استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم. وسيبدأ تسليم منطقة «مسك» في 14 فبراير 2023، قبل الموعد النهائي المقرر للتسليم، وسيسمح للسكان بالانتقال اعتباراً من منتصف فبراير، بينما سيتم تسليم منطقة «نور» وفقاً للجدول الزمني بنهاية يونيو 2023.

وبذلك تكون «ديار» قد سلمت أكثر من 2200 وحدة ضمن المراحل الأربع للمجمع السكني «ميدتاون». وكانت الشركة قد سلمت منطقة «أفنان» في عام 2019، تلاها تسليم منطقة «دانية» في عام 2020. ويقيم حالياً أكثر من 1100 عائلة في مشروع ميدتاون.

يقع ميدتاون في مدينة دبي للإنتاج بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وقد تم تصميمه على شكل مجمع يوفر بيئة صديقة للأسرة تزخر بالعديد من الخدمات ووسائل الراحة.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «تفتخر شركة «ديار» بثقافة الالتزام والتسليم في الوقت المحدد للمستثمرين والعملاء. اليوم، وبينما نحتفل بإنجاز جديد نحققه، يسرنا أن نرحب بالسكان الجدد في مشروعنا الرائد المجمع السكني «ميدتاون»، الذي يقدم مزيجاً متكاملاً من الرفاهية والخيارات السكنية والتجارية والخدمات العصرية العالمية المستوى، الذي يضاف إلى مسيرتنا الحافلة بأمثلة متعددة في تقديمنا أعلى مستويات الخدمة والجودة والسلامة».

وأشارت «ديار» إلى توفر حلول الرهن العقاري بخطط سداد تصل إلى 25 عاماً، وهي متاحة للمشترين المحتملين في منطقة «مسك»، في حين تم بالفعل بيع أكثر من 95 % من الوحدات في منطقة «نور».

وأضاف القطامي: «تحرص إدارة «ديار» على تعزيز التزامنا بتوفير مستويات عالية من جودة المباني وخدماتها والتصميمات العصرية التي تخاطب الحاجات المتنامية للمالكين والمستثمرين من وسائل الراحة والمرافق والموقع الاستراتيجي القريب من الوجهات الرئيسية في دبي، وهذا ينطبق على كل مشاريعنا، ومن بينها المجمّع السكني المتميز «ميدتاون»، الذي يمثل وجهة مثالية للاستثمار والعيش. ووفقاً لمستويات الطلب والإقبال على المشروع التي شهدناها منذ إطلاقه، نتوقع إقبالاً متزايداً على الوحدات المتبقية الأخيرة في منطقتي «مسك» و«نور»، خصوصاً مع انتقال المزيد من المستثمرين والمستأجرين خلال الأشهر القليلة المقبلة».

ويمثل «ميدتاون» مجمّعاً سكنياً متكاملاً ومتعدد الثقافات يتكون من 24 مبنى، ويضم منطقة البوليفارد، التي تضم خمسين متجراً للبيع بالتجزئة موزعة على 63000 قدم مربعة من متاجر البقالة ومحلات غسيل الملابس والصيدليات ومحلات السوبر ماركت والمطاعم متعددة المأكولات والمقاهي، ويشمل ذلك علامات تجارية كبرى، مثل كارفور وبرغر كينج وبيتزا هت وأول دايز، وغيرها.

وأعلنت «ديار» أيضاً عن خططها للبدء ببناء المسجد ذي التصميم العصري، الممتد على مساحة 400 متر مربع ضمن مشروع «ميدتاون» خلال الربع الثاني من عام 2023. وبمجرد اكتماله، سوف يستوعب المسجد حوالي 300 مصلٍ من الرجال والنساء.

ويمتد «ميدتاون» على مساحة بناء إجمالية قدرها 5.5 ملايين قدم مربعة، موزعة على مناطق مختلفة مع مساكن ذات طابع عصري مصممة لتقدم تجربة معيشية فريدة. ويضم المشروع حديقة مركزية تضم مرافق ترفيهية ونوادي صحية وملاعب رياضية ومضماراً للجري بطول كيلومتر واحد، ومرافق رعاية نهارية وحضانة بمساحة 3000 قدم مربعة. ونظراً لحجم المجمع، يوفر المشروع ست برك سباحة للعائلة والأطفال، إلى جانب مجموعة متنوعة من وسائل الراحة في طابق البوديوم.

يذكر أن ديار قدمت على مدى السنوات الماضية مجموعة واسعة من العقارات التجارية والسكنية، التي تمتاز بأرقى مستويات الخدمة والجودة. وتغطي المشاريع العقارية السكنية والتجارية الشهيرة للشركة المواقع الرئيسية في دبي، بما في ذلك مرسى دبي، ومجمع دبي للعلوم، ومركز دبي المالي العالمي، وجي إل تي، ومدينة دبي للإنتاج، وواحة دبي للسيليكون، وتيكوم.

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