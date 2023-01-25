جمارك دبي تواصل أنشطتها في "أسبوع الجمارك السادس" الموجهة للعملاء

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتواصل فعاليات أسبوع جمارك دبي السادس 2023 لليوم الثالث على التوالي، الذي تقيمه الدائرة تحت شعار "ابتكارات جمركية لأجيال واعدة"، حيث أقيمت سلسلة من الفعاليات والمحاضرات التوعوية في الإدارات والمراكز الجمركية.

ونظمت إدارة إسعاد العملاء محاضرة بعنوان (سلسلة الإمداد - والدعم اللوجستي) التي جاءت بالتعاون مع اللجنة الوطنية للشحن والإمداد، بهدف التوعية بأهمية دور جمارك دبي في دعم خدمات الشحن اللوجستي وتسيير حركة التجارة في الإمارة.

وتطرقت نادية عبد العزيز رئيس اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية "نافل"، إلى جهود اللجنة الوطنية في دعم وتشجيع المواطنين للانخراط في مجال القطاع اللوجيستي والشحن، كونها أول رابطة وطنية لوكلاء الشحن في منطقة الخليج، تعمل على تكريس مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال النقل الدولي والخدمات اللوجستية.

كما شملت فعالية اليوم الثالث؛ إجراء مقارنة معيارية مع شركة DHL في مجال إسعاد المتعاملين، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في اسعاد الموظفين والمتعاملين، والعمل على تنفيذها في جمارك دبي كخطوة لرفع مستوى السعادة لدى المتعاملين مع الدائرة.

وعقدت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ورشتي عمل عن "عالم الملكية الفكرية في أسبوع الجمارك السادس" لطالبات مدرسة الابداع النموذجية، علاوة على ورشة أخرى حول حل نزاعات الوكالات التجارية ، التي أقيمت افتراضياً، وتم التعريف بمفهوم الوكالة التجارية وحدودها ومحددات تطبيقها، التدابير الجمركية التي تطبقها جمارك دبي لتطبيق الرقابة على الوكالات التجارية ،والإجراءات المتبعة لحل النزاعات.

وفي إطار تبادل المعرفة والتثقيف قدمت إدارة المالية ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي للشركات المتعاملة مع جمارك دبي وبعض من خدمات الدائرة مثل ضمان مخزون البضائع الافتراضي. الحساب المدين والضمانات المالية وخدمة الدفع الذكية.

وتستمر فعاليات أسبوع جمارك دبي السادس طيلة الفترة من 23 إلى 31 يناير الجاري، حيث سيتم تنظيم 23 فعالية تهدف إلى توعية كافة فئات المجتمع بدور وأهمية العمل الجمركي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز