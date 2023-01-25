"الخليج التجاري" أكثر مناطق دبي جذباً للتصرّفات العقارية بنحو 11 ألف تصرف خلال 2022

المصدر: البيان

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أظهرت الإحصاءات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن العديد من مناطق الإمارة شهدت منافسة لافتة من حيث استقطاب التصرّفات العقاريّة على مدار العام 2022، ما يواكب النمو الاقتصادي القوي للإمارة ويعكس الحيوية الكبيرة التي تتمتع بها مختلف أنحائها كبيئة جاذبة للاستثمار العقاري، مدعومة بالخدمات العقارية المتنوعة التي تُتيحها الدائرة في شتى أنحاء الإمارة.

وقد تربّعت منطقة الخليج التجاري على صدارة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقاريّة بواقع 10,853 تصرفاً، تلتها في المراتب الـ 9 الأخرى من حيث العدد كل من مناطق: مرسى دبي (10,074)، البرشاء جنوب الرابعة (7,338)، برج خليفة (6,955)، المركاض (6,133)، الحبية الخامسة (5,868)، جبل علي الأولى (5,242)، حدائق محمد بن راشد (4,777)، الثنيّة الخامسة (4,590)، ونخلة جميرا (4,183).

وعلى صعيد قائمة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات العقاريّة، كانت الصدارة لمنطقة "وادي الصفا 3" بتصرفات تجاوزت قيمتها 47.1 مليار درهم، أما المراكز التسعة الأخرى، فكانت على التوالي من نصيب: نخلة جميرا (40.48 مليار درهم)، ند الشبا الأولى (32.83 مليار درهم)، مرسى دبي (32.71 مليار درهم)، جبل علي الصناعيّة الأولى (28.84 مليار درهم)، الخليج التجاري (27.83 مليار درهم)، المركاض (23.08 مليار درهم)، برج خليفة (21.69 مليار درهم)، حدائق الشيخ محمد بن راشد (17.8 مليار درهم)، والمركز التجاري الأولى (15.39 مليار درهم).

وقد وَصَل إجمالي التصرفات العقاريّة في دبي خلال العام 2022 إلى 122,658 تصرفاً عقارياً، بقيمة كليّة بلغت 528 مليار درهم.

وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بالعمل على تعزيز الجاذبيّة العقاريّة لمختلف مناطق إمارة دبي، عبر تمكين المجتمع العقاري بأفضل الخدمات ذات الصلة، تكاملاً مع مقومات التميز الأخرى الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمتمثلة في الأطر التشريعية والتنظيمية المتطورة، والبيانات المتكاملة والشراكات الفعّالة والبنية التحتية الرقمية الرائدة، والتي تتضافر فيما بينها لتأكيد قوة الأداء العام للقطاع، انسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة.

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