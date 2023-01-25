«بلووم القابضة» تعيّن «الإمارات المساندة مالتاورو» مقاولاً لإنجاز المرحلة الأولى من «بلووم ليفينج»

المصدر: البيان

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أعلنت شركة بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن تعيين شركة الإمارات المساندة مالتاورو (ذ.م.م) مقاولاً رئيسياً لإنجاز المرحلة الأولى "قرطبة" من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

ويأتي هذا الإعلان تبعاً لتعيين شركة ادرافور الإمارات، في شهر سبتمبر من العام 2022، كأول مقاول لأعمال الأساسات في بلووم ليفينج، والتي أحرزت تقدماً ملحوظاً وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وأطلقت الشركة المرحلة الأولى من المشروع السكني المميز، الذي تبلغ قيمته تسعة مليارات درهم إماراتي أو ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي، في شهر مارس 2022. وقد تم بيع جميع وحداتها خلال أربع ساعات فقط من طرحها للبيع، ومن المقرر استكمالها بحلول الربع الأخير من عام 2024.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يدعم مشروع بلووم ليفينج رؤيتنا المتمثلة بتوفير أسلوب حياة فريد وراقٍ، ونحن واثقون من نجاح هذا المشروع المتكامل ليصبح أحد أبرز المجمعات السكنية المفضلة في العاصمة أبوظبي. ويجسد هذا الإعلان جهودنا المستمرة في تقديم أفضل الوحدات السكنية لعملائنا في مواقع مميزة، لا سيما مع بدء أعمال المقاولات الرئيسية في "قرطبة" بهدف تسليم المشروع في الموعد المحدد وتنفيذه وفقاً لأعلى معايير البناء".

وأضاف: "يستند نجاح بلووم القابضة في أعمالها إلى التزامها المتمثل في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين. ونلتزم باختيار الشركاء المثاليين، مثل شركة الإمارات المساندة مالتاورو، للانضمام إلى رحلتنا ومشاركة أهدافنا الرامية إلى تقديم ما يحتاجه السوق من وحدات سكنية في بيئة تجمع بين ريادة التصميم ومعايير الجودة".

وبدوره، قال محمد سليمان، مدير عام شركة الامارات المساندة مالتاورو: "يسعدنا التعاون مع شركة بلووم القابضة لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج السكني، والذي يشكل إضافةً جديدةً إلى مجموعة المشاريع عالية الجودة التي توضح المكانة الرائدة لشركة الإمارات المساندة مالتاورو وكفاءتها في هذا القطاع. ونؤكد التزامنا تجاه بلووم القابضة من خلال تقديم أفضل العمليات التي تضمن إنجاز "قرطبة" وفق أرقى المعايير".

ويمكن لسكان "قرطبة" الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة التي تطل عليها الممرات المخصصة للمشي ومسارات الدراجات الهوائية والحدائق الطولية التي تربط بين أحياء المجمّع، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية، فضلاً عن المركز الصحي. ويضم بلووم ليفينج مركز تجاري (تاون سنتر) يقع في قلب المجمع السكني يتضمن محلات تجارية، ومطاعم ومقاهي. ولتشجيع اتباع اسلوب حياة صحية ونشطة، يمكن للمقيمين الوصول بسهولة إلى مسجد ومدرستين دوليتين، سيرًا على الأقدام أو بالدراجة الهوائية.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة.

ويمتد المجمّع السكني ذو التصميم المبتكر على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4500 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق. وقد تم تصنيف "بلووم ليفينج" كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع. ويقع المُجمع السكني في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي.

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