«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ «دي بي ورلد»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) أنها رفعت التصنيف الائتماني لمجموعة «دي بي ورلد»، ما يبرز مدى الثقة الكبيرة في أعمال الشركة ونموها المستقبلي.

وتأتي ترقية تصنيف المجموعة في أعقاب استثمارين رئيسيين تحققا في عام 2022 في 3 من أصول مجموعة «دي بي ورلد» الاستراتيجية في الإمارات، التي تشمل ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية. وكان الاستثمار الأول مع المجموعة الاستثمارية العالمية «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو) في مايو، أما الاستثمار الثاني فكان مع شركة «حصانة الاستثمارية»، المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية في شهر ديسمبر.

وحقق هذان الاستثماران قيمة إجمالية بلغت 7.4 مليارات دولار من بيع حصة قدرها 32.2 % في أصول «دي بي ورلد» بدولة الإمارات، ما يدل على ثقة المستثمرين العالميين في أعمال المجموعة. وبحسب التقرير الصادر عن «موديز»، يعزى التحسن في تصنيف «دي بي ورلد» إلى العمليات المتنوعة في الموانئ العالمية التي تديرها المجموعة في الأسواق الناشئة الاستراتيجية وسريعة النمو، والملف المالي القوي الذي تتمتع به، وتحقيق إمكانات النمو على المدى الطويل.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «يدل التحسن في تصنيفنا الائتماني بحسب تقرير «موديز» على ثقة المستثمرين العالميين في أعمالنا وأصولنا الرائدة عالمياً واستراتيجيتنا لتعزيز دخولنا القوي في مجال الخدمات اللوجستية، ما يحقق لنا المزيد من القيمة في الأسواق التي نعمل فيها. ولقد بدأنا مسيرة التحول الاستراتيجي في أعمالنا التي ستمكننا من تحقيق رؤيتنا بشكل أفضل من خلال تقديم حلول متكاملة لسلاسل التوريد العالمية من أرض المصنع إلى باب المتعامل».

وتمثل ترقية التصنيف الائتماني لمجموعة «دي بي ورلد» خطوة مهمة أخرى في مسيرة تطوير خطط النمو طويلة الأجل للشركة، وتعزز أيضاً أصولها الاستراتيجية وتتيح لها الاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في الأسواق الأوسع عالمياً.

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