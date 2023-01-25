11.5 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 11 شهراً

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ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لقرابة 11.5 تريليون درهم خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي 2022، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 33% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 8.65 تريليون درهم منفذة خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2022، بواقع 7.04 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و4.45 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ شهر نوفمبر على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الـ11 شهراً الأولى بواقع 1.186 تريليون درهم ثم شهر يونيو 1.162 تريليون درهم، ومارس بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات أكتوبر إلى 1.08 تريليون درهم وسبتمبر إلى 1.1 تريليون درهم، وأغسطس إلى 1.06 تريليون درهم ويوليو إلى 1.033 تريليون درهم، و1.08 تريليون درهم في أبريل و884.5 مليار درهم في مايو، و861.8 مليار درهم في فبراير و864.7 مليار درهم في يناير 2022.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.12 تريليون درهم موزعة على 19.96 مليون شيك، وذلك خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي.

وحاز شهر يونيو على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة خلال الـ11 شهراً الأولي من 2022، بواقع 116.6 مليار درهم، ثم مارس 108.03 مليار درهم، ونحو 105.8 مليار درهم في نوفمبر، 103.8 مليار درهم في أكتوبر، و105.9 مليار في سبتمبر و103.6 مليار درهم في أغسطس و97.04 مليار درهم في يوليو، و92.02 مليار درهم في يناير، و90.6 مليار درهم في فبراير، و98.79 مليار درهم في أبريل و100.9 مليار درهم في مايو الماضي.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الـ11 شهراً الأولى من 2022، وصلت إلى 177.14مليار درهم، وتضمنت 177.1مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و21.4 مليون درهم بالعملات المعدنية.

بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 186.5 مليار درهم خلال الـ 11 شهراً الأولي من 2022، وشملت 186.4 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و46.23 مليون درهم بالعملات المعدنية.



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