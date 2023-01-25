مهرجان دبي للتسوق يقدم تخفيضات نهائية تصل 90 % لأكثر من 500 علامة تجارية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



اقترب مهرجان دبي للتسوق من اختتام فعالياته بعد دورة ناجحة مليئة بالتجارب الاستثنائية من التسوق والترفيه والفوز بجوائز مميزة، فيما يواصل المهرجان زخمه وزيادة التشويق والحماسة، وكذلك إتاحة المجال أمام المتسوقين للاستفادة من التخفيضات الهائلة التي تقام في نهاية المهرجان.

حيث تقدم الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تخفيضات نهائية لا تفوت تسعى إلى تحفيز المتسوقين على إعادة استكشاف العروض الترويجية الكبيرة والفعاليات الأخرى في جميع أنحاء دبي، خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير، ستقدم أكثر من 500 علامة تجارية تخفيضات كبرى لا يمكن تفويتها على مجموعة كبيرة من المنتجات في أكثر من 2,000 متجر في جميع أنحاء المدينة، حيث سيحظى المتسوقون بفرصة أخيرة للاستمتاع بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و90 بالمئة على الأزياء الأنيقة، وملابس الأطفال، والمنتجات العصرية ذات الجودة العالية وغيرها.

تشمل بعض العلامات التجارية المشاركة: "ستيلا مكارتني" (Stella McCartney)، "كينزو" (Kenzo)، "مايكل كورس" (Micheal Kors)، "توري بورش" (Tory Burch)، "رالف لورين" (Ralph Lauren)، "ميزون مارجيلا" (Maison Margiela)، "تيد بيكر" (Ted Baker)، "بالمان" (Balmain)، "لاكوست" (Lacoste)، "ديزل" (Diesel)، "كولكشن أوف ستايل" (COS)، "إتش آند إم" (H&M)، "ريفر آيلاند" (River Island)، "فوريفر 21" (Forever21)، "أمريكان إيجل أوتفترز" (American Eagle Outfitters)، "مذركير" (Mothercare)، "ذا تشلدرينز بليس" (The Children's Place)، "جيوكس" (Geox)، "كلاركس" (Clarks)، "ديكاتلون" (Decathlon)، "فوت لوكر" (Foot Locker)، "داماس" (Damas)، "سواروفسكي" (Swarovski)، "مغربي" (Magrabi)، "فيجن إكسبريس" (Vision Express)، "الجابر للنظارات" (Al Jaber Optical)، "سيفورا" (Sephora)، "ماك" (Mac)، "كيكو ميلانو" (Kiko Milano)، "باث آند بودي ووركس" (Bath & Body Works)، "لوكسيتان" (L'Concitane)، "مارينا هوم" (Marina Home)، "يو اس بولو" (US POLO ASSOCIATION)، "بوتري بارن" (Pottery Barn)، "هامليز" (Hamleys)، "تويز آر أص" (Toys R US)، "ديبينهامز" (Debenhams)، "ماركس آند سبنسر" (Marks & Spencer)، "آيكيا" (Ikea)، "آيس" (Ace)، "لولو هايبرماركت" (Lulu Hypermarket)، "صيدلية أستر" (Aster Pharmacy)، و"بوتس" (Boots)، إلى جانب العديد من العلامات التجارية الأخرى.

يمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع الأيام المتبقية من الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق حتى 29 يناير 2023، حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية، وفعاليات مبتكرة، وجوائز قيمة. ويتضمن مهرجان دبي للتسوق مشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى إقامة الحفلات الموسيقية الحية والأسواق المفتوحة والمطاعم والكثير من التجارب الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز