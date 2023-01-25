454 ملياراً أصول «المركزي» الأجنبية بأعلى مستوى في 7 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 7 أشهر، وفق أحدث إحصائيات المصرف.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة أمس، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 6.54 % من 426.03 مليار درهم في أكتوبر الماضي إلى 453.89 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2022. وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 10 % لتبلغ 270.48 مليار دهم في نهاية نوفمبر، مقارنة بنحو 246.42 مليار درهم في أكتوبر.

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