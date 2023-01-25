9.5 مليارات مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 9.5 مليارات درهم مع تفاؤل المستثمرين بانطلاق ماراثون إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية للعام 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.207 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.216 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.628 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و587.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي و144.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 235.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 14.2 ألف صفقة.

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