«دبي للاستثمار» و«ميلينيوم» توقعان اتفاقية لافتتاح فندق في «دانة بيي»

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «دبي للاستثمار» اتفاقية تعاون مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم، مجموعة الفنادق العالمية، لافتتاح «منتجع جراند ميلينيوم» في دانة بيي، أحدث مشاريع الشركة للتملك الحر في الإمارات في قلب جزيرة المرجان، بإمارة رأس الخيمة.

وقع الاتفاقية خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، وفهد كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضم الفندق الذي سيتم تشغيله وإدارته تحت مظلة علامة «جراند ميلينيوم»، 300 غرفة.

وقال خالد بن كلبان: ويشكل إطلاق منتجع «جراند ميلينيوم»، ضمن مشروع «دانة بيي» إضافة مثالية إلى مجموعتنا ومشاريعنا، وللاستفادة المثلى من النمو المستدام لحركة السياحة في إمارة رأس الخيمة لا سيما في ما يتعلق بتلبية احتياجات الإقامة الفندقية، وكذلك قطاع المؤتمرات والمعارض. ومن المتوقع أن يتم إنجاز الأعمال الإنشائية بحلول الربع الرابع 2025.

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