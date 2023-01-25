فتح باب التسجيل بمؤتمر ومعرض «سيتريد»

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلن مؤتمر ومعرض «سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط»، الذي يُقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، فتح باب التسجيل في نسخته لعام 2023. ويهدف الحدث هذا العام إلى جمع قادة الصناعة والخبراء وصنّاع القرار لتبادل الأفكار وتعزيز الابتكار والتقدم في القطاع.

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية: «يشكّل الابتكار والتطوير المستمر للقدرات التقنية عاملاً رئيساً في تنمية ونجاح القطاعات البحرية واللوجستية في الإمارات، التي تضم 20 ميناءً تجارياً دولياً، تطبق جميعها أحدث الحلول المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة. كما يعمل في الدولة أكثر من 27000 شركة بحرية، تحسن أداءها باستمرار من خلال تبنّي أنظمة التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات».

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