«إيميرجينغ وورلد» توقع اتفاقية تأجير مع «كيزاد»

المصدر: (أبوظبي – وام)

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، أمس، توقيع اتفاقية تأجير مدتها 30 عاماً مع «إيميرجينغ وورلد» المالكة لمجموعة بران للأغذية والمصدّر الحصري لمنتجاتها، وذلك بهدف تأسيس منشأة صناعية تخدم الأسواق المحلية والإقليمية.

وتمتد المنشأة على مساحة 42,000 متر مربع في كيزاد بتكلفة تصل إلى 110 ملايين درهم، وتتمتع بوصول مباشر إلى ميناء خليفة، ما سيمكن مجموعة «إيميرجينغ وورلد» من تصنيع منتجاتها محلياً وتصديرها إلى أسواق التجارة الحرة في العديد من الدول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين وسوريا وليبيا واليمن.

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