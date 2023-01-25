628.4 ملياراً الودائع النقدية بالإمارات في نوفمبر بنمو 6.3 %

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 628.4 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.3 % أو ما يعادل 37.2 ملياراً مقابل 591.2 ملياراً في نوفمبر 2021. وأشار المصرف المركزي، في إحصاءات المجاميع النقدية للدولة إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 948.4 ملياراً في نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 14.1%، مقابل 831.1 ملياراً في نوفمبر 2021، بارتفاع يبلغ 117.3 ملياراً.

وبحسب المصرف المركزي فإن «الودائع شبه النقدية» هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كل الودائع قصيرة الأجل، التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها من دون إخطار مسبق.

وزادت الودائع الحكومية إلى 432.1 مليار درهم في نوفمبر الماضي بنمو على أساس سنوي، بنسبة 38.05 % مقابل 313 ملياراً في نوفمبر 2021، بزيادة تعادل 119.1 ملياراً.

النقد المصدر

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع النقد المصدر إلى 121.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8 % مقارنة بنحو 112.2 ملياراً في نوفمبر 2021، وتوزع النقد المصدر بواقع 19.9 ملياراً للنقد بالبنوك و101.3 مليار للنقد المتداول خارج البنوك، وذلك في نوفمبر الماضي. في سياق متصل، أظهرت إحصاءات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 5.3% لتصل إلى 486 ملياراً في نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 461.7 ملياراً في نوفمبر 2021، بزيادة تعادل 24.3 ملياراً.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 153.9 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية، و118.1 ملياراً للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و121.2 ملياراً للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك، و92.8 مليار درهم حساب الاحتياطي.

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