«&e المؤسسات» تحصل على تصنيف «القادة» من مؤسسة البيانات الدولية

المصدر: دبي - وام

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أعلنت &e المؤسسات التابعة لمجموعة &e «مجموعة اتصالات سابقاً» أمس تصنيفها ضمن فئة «القادة» في قطاع الأعمال ومجال التكنولوجيا وإنترنت الأشياء، وذلك وفقاً لتصنيف مؤسسة البيانات الدولية «أي دي سي» في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، المزود العالمي الرائد لتحليلات الأسواق والخدمات الاستشارية وخدمات تكامل الأنظمة.

ويعد هذا التصنيف تقديراً لجهود &e المؤسسات على مستوى الصناعة ودورها المميز بين نظرائها العالميين ونهجها الخاص في تقديم حلول شاملة لتقنيات الاتصال عبر شبكة الجيل الخامس وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لعملائها في القطاعين الحكومي والخاص.

وتقدم &e المؤسسات حلول وخدمات إنترنت الأشياء عبر شركة &e المؤسسات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتي تقدم حلولاً مميزة تمزج بين تقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتساهم في تحول الشركات إلى الاعتماد على البيانات من أجل اتخاذ قرارات أفضل وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية والحفاظ على الاستدامة.

وتشمل حلول إنترنت الأشياء ة الأصول المتصلة، والحلول الأمنية، والمدن الذكية والمستدامة، وتجارة التجزئة والمدفوعات، والمنزل الذكي والآمن، والثورة الصناعية الرابعة، والحلول الصحية الرقمية، كما توفر &e المؤسسات الأدوات اللازمة لأتمتة العمليات، جنباً إلى جنب مع المنهجيات والأطر لتقديم مشاريع إنترنت الأشياء كاملة، وتنفذ خطة واضحة لزيادة قدراتها بشكل كبير في مجال تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير واجهة المستخدم الخاصة بها وقدرات التنفيذ.

وتنفذ الشركة أيضاً برنامج شركاء إنترنت الأشياء الذي يعمل على جلب شركاء جدد للمساهمة في إنشاء حلول إنترنت الأشياء واستكشاف فرص المبيعات، كما توفر &e المؤسسات مراكز ابتكار ومختبرات للعمل المشترك في دبي وأبوظبي.

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