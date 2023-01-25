4.1 ملايين نزيل في فنادق أبوظبي خلال 2022 بنمو 24 %

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبلت فنادق أبوظبي 4.1 ملايين نزيل فندقي، خلال العام الماضي، بنمو 24% مقارنة بالعام 2021، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وزادت الإيرادات الفندقية إلى 5.4 مليارات درهم في 2022، بارتفاع نسبته 23% مقارنة بالعام 2021.

واستحوذ مواطنو الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة، خلال العام الماضي بحصة تبلغ 29% أو ما يعادل 1.18 مليون نزيل. وعلى صعيد الجنسيات غير الإماراتية حلت الجنسية الهندية في الصدارة بحصة 12% أو ما يوازي 480 ألف نزيل، بزيادة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، ثم بريطانيا ومصر والفلبين والسعودية بحصة 4% لكل سوق، بواقع 179 ألف نزيل بريطاني بنمو 71%، و169 ألف نزيل مصري بنمو 11%، و160 ألف نزيل فلبيني، و145 ألف نزيل سعودي بارتفاع 184%.

وبحسب بيانات الدائرة جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السادس بواقع 118 ألف نزيل بنمو 47%، ثم باكستان 116 ألف نزيل بزيادة 17%، والأردن 88 ألف نزيل بارتفاع 6%، وسلطنة عمان 73 ألف نزيل، بزيادة 160%، وروسيا 73 ألف نزيل بنمو 264%.

وبحسب بيانات الدائرة حققت فنادق الخمس نجوم نمواً في عدد النزلاء، بنسبة 32% إلى 1.79 مليون نزيل، خلال العام الماضي، وبلغ متوسط الإشغال 63% بنمو 2%، فيما سجلت فنادق الـ4 نجوم زيادة في عدد النزلاء بنسبة 21% إلى 1.27 مليون نزيل، وبلغ متوسط الإشغال 78% بارتفاع بنسبة 1%.

وارتفع عدد نزلاء الفنادق من فئات النجمة الواحدة، والنجمتين والثلاث نجوم بنسبة 18% إلى 623 ألف نزيل في 2022، ووصل متوسط الإشغال إلى 73%، وسجلت الشقق الفندقية نمواً بنسبة 13% بعدد النزلاء إلى 387 ألف نزيل، ووصل متوسط الإشغال إلى 80%.

واستحوذت مدينة أبوظبي على النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 3.573 ملايين نزيل بنمو 27%، وبلغ عدد نزلاء فنادق منطقة العين نحو 365 ألف نزيل بزيادة 8%، ووصل عدد نزلاء فنادق منطقة الظفرة لنحو 136 ألف نزيل بارتفاع 16%.

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