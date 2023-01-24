أسهم التكنولوجيا الأمريكية الأكثر تداولاً بين عملاء "ساكسو بنك" بالإمارات

المصدر: دبي – البيان

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كشف ساكسو بنك، البنك المتخصص في مجالات التكنولوجيا المالية والتداول والاستثمار في الأصول المتعددة، أن شركات التكنولوجيا الأمريكية كانت الأكثر تداولاً بين أوساط عملائها في دولة الإمارات خلال العام الماضي. وتصدرت شركة ميتا بلاتفورمز قائمة ساكسو لأكثر الأسهم تداولاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022، تليها أسهم شركات أبل وأمازون دوت كوم وتسلا ومايكروسوفت.

وأشارت التوقعات السابقة إلى تعافي العالم من تداعيات جائحة كوفيد 19 خلال عام 2022 واتجاهه نحو الواقع الجديد. ورغماً عن تراجع آثار الأزمة الصحية، شهد عام 2022 العديد من الأحداث غير المتوقعة كان أولها الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، والذي ترك الأسواق في حالة من الصدمة ووصلت آثاره لأسهم الطاقة والغذاء، مما أدى بالنهاية إلى زيادة مستويات التضخم في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، حافظت أسهم شركات التكنولوجيا على مكانتها باعتبارها أكثر الأسهم شعبيةً في أوساط المستثمرين الأفراد. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: "سجل قطاع التكنولوجيا أفضل مستويات الأداء طويل الأجل، كما تُعد العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى علامات تجارية متداولة بكثرة بين المستهلكين، مما يجعل تمييزها أكثر سهولةً من نظيراتها من الشركات الصناعية".

وعانت أسهم شركات التكنولوجيا من صعوباتٍ عديدة خلال العام الماضي، لا سيما مع تضرر التقييمات المفرطة للأسهم نتيجةً للزيادة المتسارعة في أسعار الفائدة التي تسببت بخسائر كبيرة. وتلقت شركة ميتا على وجه التحديد ضرراً بالغاً تمثّل في هبوط قيمتها بنسبة 64 % خلال عام 2022. وأضاف جارنري: "حافظ الكثير من المستثمرين الأفراد على نظرتهم الإيجابية تجاه قطاع التكنولوجيا خلال عام 2022، واتجهوا لشراء أسهم القطاع رغم تراجع قيمتها. ونتوقع أن تحافظ أسهم شركات التكنولوجيا على شعبيتها هذا العام أيضاً، لا سيما في حال تراجع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن سياسته في التشديد النقدي القوي في مرحلة ما".

وتصدرت أسهم شركات تسلا وأبل وميتا، برغم الضرر التي تلقته الأخيرة، قائمة ساكسو بنك لأكثر الأسهم تداولاً على مستوى العالم خلال عام 2022، شأنها في ذلك شأن الأسهم الأكثر تداولاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال داميان هيتشن، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لطالما ركزت الأسواق على المقارنة بين تداولات أسهم شركات التكنولوجيا وغيرها من الأصول. وليس من المفاجئ أن نشهد هذا النمو المنتظم والمستدام في قطاع التكنولوجيا، خاصةً أن الشركات من مختلف القطاعات تسعى باستمرار لزيادة إنتاجيتها بالاستفادة من التقنيات المبتكرة". ويؤكد ساكسو بنك أن الجمهور مازال يجد ملاذاً آمناً في أسهم شركات التكنولوجيا برغم التحديات والتقلبات التي سببتها الحرب في أوكرانيا وتداعيات أزمة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الفائدة.

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