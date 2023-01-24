غرفة عجمان تعتمد نظام النجوم العالمي لتطوير منظومة خدماتها

المصدر: عجمان - وام

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تحرص غرفة تجارة وصناعة عجمان بتوجيهات من مجلس إدارتها على تطوير منظومة خدماتها عبر اعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة محلياً وعالمياً في مجال تقديم الخدمات وتطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، كما تسعى الغرفة إلى تطبيق خطة لمتابعة تحسين خدماتها والارتقاء بتجربة المتعاملين بهدف زيادة نسب السعادة والإيجابية.

وأكد عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن غرفة عجمان تسعى بشكل مستمر إلى مشاركة مجتمع الأعمال في تطوير خدماتها بما يواكب تطلعات أصحاب الأعمال والمستثمرين، وذلك من خلال مجموعة من قنوات التواصل وعلى رأسها مركز الاتصال وإسعاد المتعاملين التابع للغرفة، والذي يسعى إلى تطبيق معايير تصنيف النجوم العالمي، بحيث يوفر المركز قناة فعالة للتواصل المباشر مع أعضاء الغرفة من أصحاب المنشآت والمجتمع ككل.

وقال: «تأتي منصة إشعار كأحد حلول غرفة عجمان للتواصل مع مجتمع الأعمال بهدف رصد الأفكار والمقترحات البناءة وكذلك التحديات وسبل معالجتها، بالإضافة إلى برنامج فكرتي المتاح عبر الموقع الإلكتروني لغرفة عجمان، كما تسعى الغرفة إلى التواصل المباشر مع أعضائها عبر سلسلة زيارات توطيد العلاقات مع المنشآت، إلى جانب تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال في الملتقيات والاجتماعات التي تنظمها الغرفة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن الارتقاء في تقديم الخدمات تعزيزاً لقيم التكامل والشراكة وتحقيق الاستباقية في تطوير الخدمات القائمة وإطلاق خدمات جديدة».

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