عبد العزيز النعيمي يشهد تخريج منتسبي برنامجي «الوسيط المواطن» و«الخبير العقاري»

المصدر: عجمان – البيان

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أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع العقاري، حيث حرصت على تسخير كافة الإمكانيات والأدوات اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء بأداء جميع العاملين فيه، وهو ما يتضح جلياً من خلال الاستراتيجيات والخطط المستقبلية الواعدة التي وضعتها حكومة عجمان في سبيل تحقيق التنمية المستدامة على كافة الصعد والمجالات، لا سيما المجال العقاري الذي يحظى بدعم واهتمام كبيرين باعتباره أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ولدوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادية.

جاء ذلك خلال حفل تخريج منتسبي برنامجَي «الوسيط المواطن» و«الخبير العقاري» والذي أقيم في «قاعة الشهيد» بمقر الدائرة في عجمان. وأكد النعيمي أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ماضية في تمكين الشباب الإماراتي وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقافتهم المتعلقة بقوانين التداول العقاري ودعمهم كرواد أعمال ومستثمرين ومرافقتهم في مرحلة ما بعد التخرج لاكتساب الخبرات وتحقيق النجاحات والتميز في ممارسة أعمالهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق العقاري في عجمان، ويعزز سمعتها كواحدة من أهم وأفضل وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة.

حرص

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن تخريج 29 من منتسبي برنامجي «الوسيط المواطن» و«الخبير العقاري» يؤكد حرص الدائرة الدائم على تطوير أداء جميع الفئات الناشطة والعاملة في القطاع العقاري بعجمان وتزويدهم بالمهارات اللازمة، وتأهيلهم أخلاقياً ومهنياً من أجل تقديم خدمات راقية تعكس المستوى الحقيقي والصورة الإيجابية للسوق العقاري الذي يسجل أرقاماً تصاعدية، ويشهد نمواً متسارعاً وإقبالاً واسعاً من المستثمرين.

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