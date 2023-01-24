«إشراق للاستثمار تؤكد نجاح صفقتها مع «دانوب العقارية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت شركة «إشراق للاستثمار» نجاح صفقتها مع شركة «دانوب العقارية»، وأطلعت مساهميها على تطورات اتفاقية البيع والشراء مع شركة «دانوب العقارية» لبيع قطعتي أرض ضمن قرية جميرا الدائرية والمعلن عنها سابقاً.

وكانت «إشراق» أعلنت في 6 أكتوبر 2022، بيع قطعتي أرض في قرية جميرا الدائرية في دبي إلى شركة «دانوب العقارية» بسعر أساسي قدره 33.1 مليون درهم، يضاف إليه ربح سنوي ودفعات إضافية مستحقة لـشركة إشراق مرتبطة بأرباح المشروع.

وأعلنت شركة «دانوب العقارية» أخيراً بيع جميع وحدات مشروعها في قطعتي الأرض بقيمة 550 مليون درهم، وتتوقع تسليمه بحلول ديسمبر 2025. واستفاد المشروع من الطلب المتزايد على العقارات السكنية المنخفضة الثمن في الإمارات، ونجح باستقطاب اهتمام المستثمرين والمشترين والوسطاء منذ يوم إطلاقه.

وبعملية البيع هذه تزيل شركة «إشراق» مخاطر التحصيل المرتبطة بعمليات البيع، وتؤكد التزامها بتقديم أفضل قيمة لمساهميها عبر إبرام الشراكات مع المطورين العقاريين الموثوقين في دولة الإمارات. وتشكل أيضاً خطوة متقدمة في تنفيذ خطة الشركة لتسييل محفظتها من الأراضي، وهي الخطة التي أقرها مجلس إدارتها في 2 سبتمبر 2022.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: «يسرنا أن نهنئ دانوب العقارية لإطلاقها مشروعاً ناجحاً آخر. ونؤكد التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا عبر إبرام شراكات تدعم تنفيذ خطتنا لتسييل محفظتنا من الأراضي بكفاءة. ونحن واثقون بأن خططنا ستعزز أرباح إشراق وعوائد مساهميها». وتهدف شركة «إشراق» إلى التسييل الكامل لمحفظة أراضيها على مدار السنوات الثلاث المقبلة بعمليات البيع أو إدخال الشركاء لتطوير العقارات ثم بيعها.

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