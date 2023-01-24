«تيكوم» تواصل مسيرتها في تطوير مجمعات الأعمال 2023

المصدر: دبي - البيان

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تستعد مجموعة «تيكوم» التي تمتلك وتدير أبرز مجمعات الأعمال المتخصصة في دبي لمواصلة مسيرة التميز والإنجازات خلال العام 2023، وكانت المجموعة حققت في عام 2022 إنجازات كبيرة، حيث نجحت المجموعة في مواصلة تطوير محفظتها عبر استقطاب العديد من الشركات العالمية، مما يرسخ مكانتها الرائدة في مجال مجمعات الأعمال، والتي تضم حالياً أكثر من 7800 عميل و100 ألف موظف.

وتعد «تيكوم» من أكبر الشركات المساهمة التي تملك أصولاً تجارية وصناعية بقيمة مؤسسية تقدر بـ 21 مليار درهم، كما تمتلك 185 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، حيث يبلغ التأجير التجاري 9.5 ملايين قدم مربع، موزع في 147 مبنى للمساحات المكتبية، ويبلغ التأجير الصناعي 9.5 ملايين قدم مربع موزع على 1100 مستودع، و2 مليون قدم مربع سكن للعاملين، و164 مليون قدم مربع من الأراضي القابلة للتأجير، ونجحت المجموعة في جذب الشركات العالمية من خلال شراكات لإقامة مقرات إقليمية لكبرى الشركات العالمية، ونجحت في تنظيم العديد من الفعاليات التي جذبت أكثر من مليون زائر لفعالياتها باستضافة ما يزيد على 22 معرضاً ومؤتمراً وفعالية، وقامت بإطلاق أكثر من 100 مبادرة لدعم قطاع الأعمال، ما يرسخ مكانة المجموعة في مجال تطوير مجمعات الأعمال.

مجموعة تيكوم في 2022

- مجمعات أعمال تضم أكثر من 7800 عميل و100 ألف موظف

- أصول تجارية وصناعية بقيمة مؤسسية تُقدّر بـ 21 مليار درهم إماراتي

- 185 مليون قدم مربّع مساحات قابلة للتأجير

- مقرات إقليمية لكبرى الشركات العالمية

- أكثر من مليون زائر لفعالياتها@TECOMGroupDubai pic.twitter.com/EKkJbkFiIw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 24, 2023

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