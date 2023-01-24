1.5مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 520 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم منها 80 مبايعة للأراضي بقيمة 321.11 مليون درهم و440 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 902.79 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى .

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 216.8 مليون درهم منها 9 رهون لأراض بقيمة 29.41 مليون درهم و63 رهنا لفلل وشقق بقيمة 187.39 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 64 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 98.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة لهباب الثانية بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة زعبيل الأولى بقيمة 28 مليون درهم.



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