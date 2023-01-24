9.5 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في ختام التعاملات

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 9.5 مليار درهم مع تفاؤل المستثمرين بانطلاق مارثون افصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية للعام 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.207 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.216 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.628 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و587.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي و144.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 235.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 14.2 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.63% ليغلق عند 10159.77 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.62% ليغلق عند 10222.04 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3364 نقطة بمكاسب بنسبة 0.41%.

تعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 2.73% و"الدار العقارية" 1.32% و"أبوظبي الإسلامي" 1.22% و"أدنوك للحفر" 0.91% و"الفا ظبي" 0.72% و"أبوظبي التجاري" 0.57% و"أغذية" 0.48% و"بروج" 0.37%.

حل "العالمية القابضة" في صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بعد استقطابه سيولة بنحو 565.4 مليون درهم، ثم "الدار العقارية" بنحو 82.3 مليون درهم، يليه "ملتيبلاي" بسيولة ناهزت 80 مليون درهم.

دعم ارتفاع سوق دبي نمو "دبي الإسلامي" 2.16% و"الإمارات دبي الوطني" 0.77% و"إعمار العقارية" 0.34% و"إعمار للتطوير" 0.9% و"تيكوم" 0.85% و"ديوا" 0.4% و"إمباور" 0.65% و"تبريد" 0.35%.

وتصدر "سالك" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 26.6 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" جاذباً أكثر من 23.5 مليون درهم، ثم "إعمار العقارية" بسيولة جاوزت 21.1 مليون درهم.



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