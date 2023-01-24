"المصرف المركزي" : ارتفاع الودائع النقدية إلى 628.4 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي

المصدر: وام

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 628.4 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.3% أو ما يعادل 37.2 مليار درهم مقابل 591.2 مليار درهم في نوفمبر 2021.

وأشار المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة ، إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 948.4 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 14.1%، مقابل 831.1 مليار درهم في نوفمبر 2021، بارتفاع يوازي 117.3 مليار درهم.

و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها بدون إخطار مسبق.

وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 432.1 مليار درهم في نوفمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 38.05% مقابل 313 مليار درهم في نوفمبر 2021، بزيادة تعادل 119.1 مليار درهم.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 121.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8% مقارنة بنحو 112.2 مليار درهم في نوفمبر 2021. وتوزع النقد المصدر بواقع 19.9 مليار درهم للنقد بالبنوك و101.3 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في نوفمبر الماضي.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 5.3% لتصل إلى 486 مليار درهم في نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 461.7 مليار درهم في نوفمبر 2021، بزيادة تعادل 24.3 مليار درهم.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 153.9 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و118.1 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و121.2 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و92.8 مليار درهم حساب الاحتياطي.

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