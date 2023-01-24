دبي للاستثمار و«ميلينيوم» توقعان اتفاقية لافتتاح فندق بـ«دانة بيي» في رأس الخيمة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت «دبي للاستثمار» اتفاقية تعاون مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم، مجموعة الفنادق العالمية، لافتتاح «منتجع جراند ميلينيوم» في دانة بيي، أحدث مشاريع الشركة للتملك الحر في الإمارات في قلب جزيرة المرجان، بإمارة رأس الخيمة.

وقع الاتفاقية خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، وفهد كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضم الفندق الذي سيتم تشغيله وإدارته تحت مظلة العلامة التجارية «جراند ميلينيوم»، 300 غرفة، مع خيارات للمطاعم والمقاهي، إلى جانب المرافق الترفيهية الشاطئية.

وقال خالد بن كلبان: يشهد القطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة نمواً مستداماً، مسجلاً هوامش ربحية مجزية، ويجري العمل على تنفيذ العديد من الخطط الطموحة، لمواصلة مسيرة نمو وتطور هذا القطاع الحيوي. ونجحت دبي للاستثمار، على مر السنين، في تعزيز محفظتها المتينة والمتميزة من المشاريع الفندقية، من خلال اعتماد نموذج المشاريع المتعددة الاستخدام، ويشكل إطلاق منتجع «جراند ميلينيوم»، ضمن مشروع «دانة بيي» إضافة مثالية إلى مجموعتنا ومشاريعنا، ويندرج الفندق ضمن قائمة المشاريع الفندقية الواعدة، مستفيداً من مزايا وخصائص الموقع المثالي لمشروع «دانة بيي»، إلى جانب الاستفادة المثلى من النمو المستدام لحركة السياحة في إمارة رأس الخيمة لا سيما في ما يتعلق بتلبية احتياجات الإقامة الفندقية، وكذلك قطاع المؤتمرات والمعارض.

وقال فهد عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا توسيع نطاق علاقتنا وتعاوننا مع شركائنا البارزين شركة دبي للاستثمار»، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار خططنا الإنمائية الطموحة في المنطقة، إلى جانب تركيزنا على التوسع والوجود في المواقع الرئيسية، وتحقيق النمو والتطور لمجموعة منتجعاتنا.

وتملك ميلينيوم وتدير مجموعة 145 فندقاً في 88 موقعاً، عبر محفظتها من العلامات التجارية، ويمتد وجودها عبر دول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا، ويوجد الفندق الجديد، ضمن مشروع دانة بيي، الذي يشكل مجتمعاً شاطئياً متكاملاً في إمارة رأس الخيمة، ومن المتوقع أن يتم إنجاز الأعمال الإنشائية لهذا الفندق بحلول الربع الرابع من عام 2025.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز