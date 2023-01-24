2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من 2.4 مليار درهم، مع تسجيل 532 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 413.3 مليون درهم، و487 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 980.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، تليها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة الحبية الثانية، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت اليفرة 1 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم، وتلتها الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى، بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت الخليج التجاري، المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل، وسجلت 40 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، وتلتها منطقة الخيران الأولى، بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5، بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 710.22 ملايين درهم، منها 26 رهن أراضٍ بقيمة 52.11 مليون درهم، و75 رهن فلل وشقق بقيمة 658.11 مليون درهم وتم تسجيل 12 هبة بقيمة 363.74 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5، بقيمة 270 مليون درهم.

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