38 ملياراً تمويلات للتجارة والصناعة في 10 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بنحو 38.1 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى التجارة والصناعة إلى 721.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 683.6 ملياراً في ديسمبر 2021 بزيادة 5.6%. وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى التجارة والصناعة 5.54% على أساس سنوي مقابل نحو 683.8 مليار درهم في أكتوبر 2021، بينما ارتفع على أساس شهري 0.12% مقابل 720.8 مليار درهم في سبتمبر 2022.

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