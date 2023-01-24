1.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم في ختام تداولات أمس مع تركزها بشكل رئيس في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و206.4 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 278.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 14.7 ألف صفقة. ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3349.95 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى 10095.85 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10158.86 نقطة.

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