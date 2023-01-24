49 فعالية على أجندة إكسبو الشارقة خلال 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف مركز إكسبو الشارقة، عن أجندة المعارض التي سينظمها ويستضيفها خلال العام الجاري إلى جانب المراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد، والتي ستشتمل على 49 معرضاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، بزيادة 23% عن العام الماضي، والتي بلغت 40 معرضاً وفعالية.

وتضم أجندة المركز هذا العام 8 معارض ومؤتمرات ستشهدها إمارة الشارقة لأول مرة، تشمل إطلاق النسخة الأولى من معرض المدرسة، والمعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم، والمؤتمر الدولي للغة، والمعرض التجاري، ومعرض المطاط العربي، ومعرض الخشب واللدائن المركبة، ومعرض بي يو تيك، وجميعها بإكسبو الشارقة، إلى جانب تنظيم مهرجان المانجو في مركز إكسبو خورفكان.

قيمة مضافة

وقال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة: إن أجندة فعاليات مركز إكسبو الشارقة هذا العام تشكل قيمة مضافة لبيئة الأعمال والارتقاء المتواصل بمكانة الشارقة ودورها المتنامي على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتماشياً مع توجهات الإمارة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة وتحفيز الاقتصاد الكلي.

قدرات لوجستية

وقال سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: يشهد المركز تطوراً ملحوظاً، وتبلغ المساحة الإجمالية لقاعات المعرض الست نحو 453 ألف قدم مربعة، بالإضافة إلى 64 ألف و600 قدم مربعة مخصصة لمواقف السيارات، مدعمة بست بوابات ضخمة لخدمات التنزيل والتحميل وتركيب كل أشكال الأجنحة على اختلاف تصاميمها وتخصصاتها، ما جعل المركز يستضيف ويستقطب أكثر من 2.5 مليون زائر سنوياً.

ويشهد فبراير المقبل تنظيم 3 معارض تبدأ بالنسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، من 9 إلى 15 فبراير، والنسخة الثامنة لمعرض الورق «بيبر ون شو» من 21 إلى 23 فبراير، والنسخة الأولى من معرض المدرسة بين 24 و26 فبراير. ويقام معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات من 8 إلى 12 مارس، والنسخة الثانية للعام 2023 ستكون بين 27 سبتمبر والأول من أكتوبر، وسيتم تنظيم معرض «ليالي رمضان»، بين 6 إلى 22 أبريل، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل بين 26 أبريل و7 مايو، ويعود إلى الأجندة معرض إكسبو كوليينير لفنون الطهي والمأكولات العالمية بين 15 و17 مايو.

معارض نوعية

وتمتاز أجندة المركز هذا العام بعدد من المعارض النوعية والمتخصصة والداعمة للقطاعات الإنشائية، ومن أبرزها معرض الخشب واللدائن المركبة 21 إلى 22 فبراير، والمعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم الذي يقام لأول مرة هذا العام بين 9 و11 أكتوبر، إلى جانب تنظيم معرض الخليج للطلاء خلال نفس الفترة، فضلاً عن تنظيم معرض المطاط العربي في الفترة بين 21 و23 نوفمبر، ومعرض الأثاث 360 من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.ويشهد المركز من 17 - 21 أكتوبر تنظيم المعرض الوطني للتوظيف ومعرض التعليم الدولي، وتختتم الأجندة بتنظيم معرض «التصفية الشتوية»، بين 22 إلى 31 ديسمبر.

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