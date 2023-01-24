«موانئ أبوظبي» تدشن محطة العقبة للسفن السياحية

المصدر: عمّان - العقبة - وام

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افتتح الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيّان، سفير الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وتوفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الأردني، المحطة الأولى والوحيدة للسفن السياحية في العقبة أمس بالتزامن مع وصول السفينة السياحية «إم إس سي سبلينديدا» التي تحمل على متنها أكثر من 2,000 زائر إلى الأردن.

وقام الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيّان؛ وتوفيق كريشان بجولة، استمعا خلالها من الكابتن محمد جمعة الشامسي؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى شرح حول وسائل الراحة والخدمات المتنوعة التي توفرها المحطة لتلبية احتياجات السيّاح الدوليين الزائرين للمملكة وتطلعاتهم.

وفي إطار اتفاقية مع شركة تطوير العقبة، ستعمل موانئ أبوظبي على تطوير وإدارة وتشغيل محطة العقبة، التي تتميز بمستواها العالمي.

وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد إن التدشين هو إحدى ثمار التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والأردن، مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين يرتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة ومتجذرة عبر التاريخ، ووصلت اليوم إلى مستويات متقدمة من التنسيق بجميع المجالات، بفضل ما يمثله البلدان من نموذج للتعاون المشترك وصوت للحكمة والاعتدال والسلام والتعايش والتسامح في المنطقة والعالم.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري 3 مليارات دولار العام الماضي، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة 17 مليار دولار.

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