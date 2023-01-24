شراكة لـ«دو» و«&e» مع «الدار» لتوفير حلول اتصال متطورة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركتا دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، و«اتصالات من &e»، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الدار العقارية. وستوفر الشركتان بموجب هذه الاتفاقية حلول وتقنيات البنية التحتية الأساسية لخدمات الاتصال في مشروعات التطوير العقاري الرئيسة التي تطورها وتديرها شركة الدار العقارية وذلك ضمن إطار مبادرة «تعاون» المشتركة بين دو واتصالات من &e لتطوير البنية التحتية.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي في دو: تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المستمر دعم رؤية حكومة الإمارات الرامية إلى دفع أجندة التحول الرقمي على امتداد الدولة بتعزيز جهوزية البنية التحتية لخدمات الاتصال. وسنواصل عبر هذه الشراكة جهودنا لرفد الأفراد ومجتمعات الأعمال بقيمة مضافة في حياتهم عبر خدمات الاتصال المتميزة والسرعات العالية التي توفرها شبكاتنا بما يسهم في تعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي والرقمي للإمارات.

وقال مسعود محمود الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e: تعكس البنية التحتية المطورة للاتصالات في الإمارات الدور الفعال الذي يؤديه القطاع في تعزيز عصر نهضة الاتصال. ونؤكد في ذات الإطار حرصنا على مواصلة العمل مع شركائنا في القطاع في سبيل الارتقاء بالخدمات التي نقدمها لعملائنا، انسجاماً مع التزامنا مواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات والعمل وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة للدولة.

وستعمل دو واتصالات من &e على تركيب وصيانة والإشراف على أحدث خدمات وحلول اتصال شبكات الهاتف الثابت عبر مشروعات الدار العقارية في أبوظبي، ومن ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم، إضافة إلى مشروعات الإسكان والبنية التحتية الحكومية. وسيتمكن سكان هذه المشروعات من اختيار مزود الاتصال الذي يفضلونه.

وقال عادل البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشروعات: هدفُنا من هذه الشراكة تعزيز البنية التحتية للاتصالات عبر مشروعاتنا ومواصلة جهودنا للبقاء في طليعة قطاعنا على صعيد التحول الرقمي والتنمية المستدامة والتميز التشغيلي.

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