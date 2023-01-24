9 % نمو إيرادات القطاع الفندقي في عجمان خلال 2022

المصدر: عجمان - البيان

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عقدت دائرة التنمية السياحية في عجمان اجتماعها السنوي مع المديرين العامين للمنشآت الفندقية العاملة في الإمارة واستعرضت نتائج أداء القطاع السياحي في 2022 والتي جاءت مشجعة، كما تم عرض الخطط التطويرية لعام 2023. ترأس الاجتماع محمود الهاشمي المدير العام للدائرة وحضره مجموعة من المديرين والمسؤولين بالدائرة.

وشهدت الإمارة نمواً بالإيرادات الإجمالية للقطاع الفندقي بنسبة 9% العام الماضي مقارنةً بعام 2021، فيما زادت نسبة السياح من خارج الدولة 26% وزاد متوسط سعر الغرف 14%.

ونجحت الإمارة باستقطاب العديد من المشروعات الجديدة، آخرها افتتاح منتجع زويا الصحي بمنطقة الزوراء، وهو أول منتجع 5 نجوم للعناية الصحية، مع إعادة افتتاح متحف عجمان بحلته الجديدة، وافتتاح متحف مصفوت والعديد من المشروعات السياحية والفندقية الجديدة الأخرى.

وقال محمود الهاشمي، إن عجمان تشهد تطوراً ونمواً مستمراً بمختلف القطاعات لا سيما القطاع السياحي، بدعم قوي من حكومة عجمان بقيادتها الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي ومتابعة متواصلة من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، لمدى التقدم بمختلف المشروعات، إضافة إلى تحديث الخطة الاستراتيجية للدائرة ومواءمتها مع رؤية حكومة عجمان المستدامة للقطاع السياحي.

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