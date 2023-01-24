«دبي للسلع» يوقع مذكرة تعاون لتوسيع التجارة الزراعية مع جنوب آسيا

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز دبي للسلع المتعددة، و«مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري» مذكرة تفاهم سيتعاون الطرفان بموجبها على تعزيز نمو حركة التجارة العالمية للسلع الزراعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق جنوب آسيا.

وقع الاتفاقية أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وسوداكار تومار، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري»، خلال الدورة الأولى للقمة الزراعية لجنوب آسيا في العاصمة النيبالية كاتماندو.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز نمو قطاع السلع الزراعية العالمي وتوطيد العلاقات التجارية الزراعية بين دولة الإمارات وشبه القارة الآسيوية الجنوبية التي تضم الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال.

وتؤسس هذه الاتفاقية لشراكة مثمرة بين مركز دبي للسلع المتعددة و«مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري» للتعاون في مشاريع تكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا الزراعية، ومشاركة فرص الأعمال المحتملة، وتعزيز نقل المعرفة من خلال المعارض والمؤتمرات.

وقال أحمد بن سليّم: لمركز دبي للسلع المتعددة سجل حافل من التعاون المثمر مع أسواق منطقة جنوب آسيا. ونفخر بكون المركز يضم أكثر من 4250 شركة مسجلة من جنوب آسيا تنشط في العديد من القطاعات ومنها الزراعة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في توقيت مهم جداً في ظل ما شهدناه في السنوات الأخيرة من ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين الإمارات وجنوب آسيا، والذي نتوقع أن يواصل نموه أكثر مع توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وممرات تجارة الأغذية، ومن أبرزها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرى توقيعها مؤخراً بين الإمارات والهند.

وقال سوداكار تومار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري: نتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة في كتابة الفصل التالي من قصة التعاون الناجحة في تجارة الأغذية الزراعية بين جنوب آسيا ودولة الإمارات.

تنبع أهمية شراكتنا الجديدة من كونها ستتيح لنا مشاركة المعرفة المهمة في سياق الجهود الأوسع نطاقاً لتحسين اتصال أسواق جنوب آسيا بالشركاء المناسبين والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي.

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