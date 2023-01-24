أصول القطاع المصرفي تناهز 3.64 تريليونات درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري

بـ 0.7 % من 3.615 تريليونات درهم أكتوبر الماضي إلى 3.639 تريليونات في نوفمبر 2022.

وأضاف المصرف المركزي - في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر الماضي - أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بـ 0.5 % من 1.878 تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي إلى 1.887 تريليون نهاية نوفمبر 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بـ 0.8 % متجاوزاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بـ 1.7 %.

وعزا التقرير الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، والقطاع الخاص بـ 0.4 % و2 % و0.7 % على التوالي.

الودائع المصرفية

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بـ 1.6 % من 2.204 تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي إلى 2.239 تريليون نهاية نوفمبر 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بـ 2.5 %.

وأوضح أن ارتفاع ودائع المقيمين جاء نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وودائع القطاع الخاص، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بـ 0.6 % و9.8 % و2 % و1.3 % على التوالي.

القاعدة النقدية

ولفت تقرير المصرف المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بـ 3.7 % من 468.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي إلى 486 ملياراً نهاية نوفمبر، وذلك نتيجة الارتفاع في العملة المصدرة بـ 4.8 %، وارتفاع الإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بـ 58.3 %.

وأوضح أن عرض النقد «ن1» - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) - ارتفع على أساس شهري بـ 0.9 % ليصل إلى 729.7 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، وعزا ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية بمقدار 1.7 مليار و4.9 مليارات على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عرض النقد «ن2» - يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) - بـ 3 % من 1.629 تريليون درهم نهاية أكتوبر إلى 1.678 تريليون درهم نهاية نوفمبر وذلك نتيجة التحسن في عرض النقد «ن1»، والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 42.1 مليار درهم.

وارتفاع عرض النقد «ن3» - يشمل «ن 2» + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بـ 2.5 % من 2.059 تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي إلى 2.11 تريليون نهاية نوفمبر.

513 ملياراً

تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي 513 مليار درهم نوفمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح «المركزي» أن الميزانية العمومية للمصرف ارتفعت على أساس شهري بـ 5.64 % لتصل إلى 513.61 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 486.17 ملياراً في أكتوبر 2022.

وزادت الميزانية العمومية للمركزي على أساس سنوي 3.12 % أو ما يعادل 15.52 مليار درهم مقابل نحو 498.09 ملياراً في نوفمبر 2021. (أبوظبي - وام)

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