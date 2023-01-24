962 مليوناً تصرفات عقارية بالمنطقتين الوسطى والشرقية بالشارقة 2022

المصدر: (الشارقة- البيان)

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أظهرت نتائج التقرير السنوي لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن حجم التداول النقدي للتصرفات العقارية في 2022، بالمنطقتين الوسطى والشرقية، بلغ 962.5 مليون درهم، شهدتها 87 منطقة، من خلال فروع الدائرة بالمنطقة الوسطى وخورفكان ودبا الحصن وكلباء، وبلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع الدائرة 32,954 معاملة. وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة: شكّل التداول النقدي بفروع الدائرة 4 % من إجمالي التداول في الإمارة 2022.

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