إقبال كبير على «عروض الشارقة للتسوق» للاستفادة من تخفيضات حتى 75%

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل «عروض الشارقة للتسوق» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعالياتها وعروضها المميزة في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، لتتيح لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بأوقاتهم خلال فصل الشتاء، مقدمة مجموعة من العروض الترفيهية والترويجية والتخفيضات الكبرى على مختلف السلع.

وتقدم مراكز التسوق المشاركة، العديد من العروض المميزة التي تصطحب المتسوقين في رحلة إلى عالم الربح الوفير، والتي تتضمن سحوبات على سيارة نوع إنفنيتي يوم 29 يناير الجاري في ميغا مول، إلى جانب فرصة الفوز بجوائز قيمة وقسائم مشتريات، التي تساهم في إدخال الفرحة إلى قلوب الفائزين ممن يحرصون على التسوق خلال فترة العروض.

وهناك إقبال كبير في ظل المفاجآت التي تقدمها عروض هذا العام وللاستفادة من التخفيضات التي ستستمر حتى 29 يناير الجاري بنسب تصل إلى 75 %، على أشهر العلامات التجارية العالمية ومختلف المنتجات، إلى جانب تخفيضات استثنائية تمنح المتسوقين فرصة الاستفادة من عروض ترويجية مذهلة في مراكز التسوق والمحلات التجارية المتواجدة في أرجاء الشارقة.

وأكدت هناء السويدي رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة تواصل تعاونها مع شركائها على مستوى الإمارة من مراكز التسوق وكبرى المحال التجارية لتنظيم واحدة من أفضل دورات عروض الشارقة للتسوق، لتأكيد الدور الذي تلعبه العروض في ترسيخ مكانة الشارقة كواحدة من أكثر الوجهات التي يقصدها محبو التسوق، بما تقدمه من توليفة رائعة من الفعاليات والأنشطة المذهلة إلى جانب عروض التجزئة والصفقات الحصرية وغيرها الكثير من المفاجآت التي تخبئها عروض الشارقة للتسوق لسكان وزوار الشارقة.

أهم الفعاليات

وأكدت أمل الحوسني رئيس اللجنة الإعلامية لعروض الشارقة للتسوق، أن العروض تعد من أهم الفعاليات على التقويم السنوي في الشارقة الداعمة لقطاع التجزئة في الإمارة، داعية جمهور المتسوقين إلى اغتنام هذه المناسبة التي تختتم 29 يناير الجاري وتكثيف عمليات التسوق للفوز بالجوائز الوفيرة التي وفرتها مراكز التسوق، إلى جانب التمتع بالعروض الكبرى على علامات وأسماء تجارية مرموقة، منوهة إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الدخول للسحوبات من حيث كتابة الاسم الثلاثي ورقم الهاتف والجنسية والعنوان والاحتفاظ بالجزء الآخر من القسيمة الشرائية لضمان حقوقهم بالفوز بالجوائز.

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