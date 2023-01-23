30 % نمو أداء شاحنات «يو دي» في المنطقة خلال 2022

المصدر: دبي – البيان

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تابعت «شاحنات يو دي» رحلتها بالنمو الاستثنائي في منطقة الشرق الأوسط، شرق وشمال أفريقيا عبر تسجيل نمو بارز بلغ معدّله 30 % خلال 2022 للسنة الثانية على التوالي. ويساهم هذا النمو الكبير للمصنِّع الياباني للشاحنات المعروفة بتعزيز موقعه كرائد ضمن سوق إقليمي يشهد سيطرة كبيرة من العلامات التجارية الأوروبية. وتستمر «شاحنات يو دي» باعتماد استراتيجيتها الرئيسية حول مفهوم «حياة أفضل» والتي تركّز على الناس وكوكب الأرض كجزء من هدفها لأن تصبح الرائدة بين الشركات اليابانية في مجال الاستدامة بحلول العام 2025.

ولقد تمتّعت «شاحنات يو دي» بقصص نجاح إيجابية كثيرة في المنطقة خلال الشهور الـ 12 الماضية، حيث ارتفعت مبيعات شاحنات المهام الثقيلة في قطر بنسبة 35 % بفضل سُمعة العلامة التجارية بإنتاج شاحنات عصرية متينة. وساهم هذا أيضاً بتحقيق «شاحنات يو دي» للأداء الثابت ضمن قطاعات رئيسية أخرى مثل إدارة النفايات والإنشاءات في الإمارات.

أما في السعودية، التي تُعتبَر السوق الأضخم من ناحية الحجم لدى «شاحنات يو دي»، فقد كان هناك نمو بنسبة 32 % في المبيعات، ولقد توسّعت العلامة التجارية الآن إلى كل القطاعات، بدءاً من الإنشاءات والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى إدارة النفايات. وتنخرط العلامة التجارية حالياً في عدد كبير من المشاريع البارزة ضمن المملكة، حيث إن العديد من شركائها يعملون في مشروع «نيوم» الضخم.

وبهدف تعزيز هذا النمو أكثر ودعم استراتيجية الاستدامة «حياة أفضل» الخاصّة بالكوكب، دخلت «شاحنات يو دي» عدداً من الأسواق الرئيسة الأخرى في المنطقة. فقد جرى استخدام مركبات الري ضمن عمليات التنظيف أثر التلوُّث الناتج عن نفايات الزيوت في التربة بالكويت كجزء من ثاني مشروع لمعالَجة التربة. من ناحية أخرى، قامت العلامة التجارية بتوفير صهاريج المياه وشاحنات الشفط وشاحنات التنظيف بالضخ لصالح بلدية بابل في العراق.

وفي أبوظبي، ستقود «شاحنات يو دي» مشروع إدارة النفايات بعد كسبها لحصّة كبيرة من الأعمال، مما يساعد بتعزيز موقع العلامة التجارية كرائدة في هذا المجال، حيث أضافت إلى أسطولها طراز «كويستر» الذي يحوي نظام ESCOT والمتطابق مع معايير Euro5، بالإضافة لطراز «كرونر» (Croner PKE19) مع نظام نقل الحركة الأوتوماتيكي.

وفي أفريقيا، وبالأخص في إثيوبيا وأوغندا، قامت «شاحنات يو دي» بتسليم عدد كبير من الشاحنات المخصَّصة بشكل أساسي للاستعمالات العامّة بنقل البضائع، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ونقص العمولة. وفي 2023، من المقرَّر أن تتم إضافة دول أخرى إلى عمليات «يو دي» مع مضي العلامة التجارية بخططها التوسُّعية في القارّة.

وعبر التركيز على الكفاءة وفترة التشغيل وخدمة العملاء، قامت «شاحنات يو دي» بالتعاوُن مع شركائها باستثمار الكثير من الوقت والموارد لتطوير شبكة من ورش العمل في المنطقة لتلبية احتياجات العملاء. وتُعدّ ميّزة UD Telematics، التي شهدت نسبة اختراق زادت عن 40 % في الأسواق المستهدَفة، عنصر مبيعات رئيسي لدى العلامة التجارية، كونها تساعد العملاء عبر تزويدهم بمعلومات قيّمة في الوقت الفعلي حول موقع المركبة، سرعتها، مستوى استهلاكها للوقود، سلوك السائق وغيرها من البيانات الهامّة الأخرى بهدف تحسين فترة العمل وتعزيز تكلفة الملكية الإجمالية. ومن خلال الارتقاء بإجراءات إدارة الأساطيل، تكون «شاحنات يو دي» تساعد مدراء الأساطيل برفع مستويات الفعالية وتقليل التكاليف، مما يؤدّي بالتالي لتعزيز رضى العملاء.

كما يستفيد عملاء الشركة من توافر اتفاقيات خدمة شاملة، وهو ما يضمن المزيد من السيطرة على التكاليف وتسهيل عمليات الإدارة، وبالتالي منح راحة البال التامّة لمدراء الأساطيل. وفي 2022، سجّلت الشركة نسبة اختراق بلغت 35 % في مجال عقود الخدمات.

وتلتزم الشركة بتحقيق الكفاءة في كل نواحي العمل، وليس فقط من خلال التحسينات في الأساطيل والخدمات التي توفرها لعملائها، بل أيضاً عبر الاستثمار في تلبية متطلّبات موظَّفيها. ضمن هذا الإطار، تم تخصيص حوالي 2135 ساعة في مجال التدريب التقني وتعزيز المهارات وتدريب السائقين، وشمل هذا أكثر من 1000 شخص خلال الشهور الـ 12 الماضية، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم عبر الإنترنت. وارتكزت هذه الدورات على وحدات تجمع بين التعليم والتدريب الفعلي، وجرى تصميمها لتسهيل عملية تطوير المهارات وفي الوقت ذاته تقليل التكاليف.

أما فيما يتعلّق بالمشاعر الإيجابية حول العلامة التجارية، فقد تم تعزيزها أكثر من خلال استراتيجية «حياة أفضل». وبالتوافق مع التزامها بالتركيز على الناس، أطلقت الشركة العديد من المبادَرات الريادية في العام 2022 بما في ذلك دعم «فريق التجديف العربي لعبور المحيط» بهدف رفع مستويات الوعي حول التلوُّث البلاستيكي والاستدامة البيئية، كما شجّعت موظَّفيها وشركاءها على المشارَكة في «ماراثون دبي» لأجل الترويج للصحّة والعافية البدنية والذهنية.

وقال مراد هدنة، رئيس «شاحنات يو دي» في الشرق الأوسط، شرق وشمال أفريقيا: «كانت 2022 سنة ممتازة بالنسبة إلى «شاحنات يو دي» في المنطقة، وهي سنة أكّدت أن شاحنات «يو دي» وخدماتها والقِيم التي تتمتّع بها تحظى بكثير من التقدير بين أوساط العملاء. وبكل وضوح، يتبيَّن أن «يو دي» تحظى بالتقدير كعلامة تجارية توفر لعملائها منتَجات وخدمات تتميّز بالفعالية والاعتمادية والكفاءة من ناحية الكلفة».

وأضاف: في ظل الأسس القوية التي نتمتّع بها، نؤكّد أننا نسير على الدرب الصحيح لتحقيق سنة ناجحة أخرى في 2023. وسوف نتابع العمل على تعزيز نموّنا ومستويات رضى العملاء في كل المجالات.

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