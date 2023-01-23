«بيت.كوم»: 2023 هو عام الفرص المميزة للأعمال الحرة

المصدر: دبي- البيان

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كشف استبيان «العمل الحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا2023» الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، أن 89% من المهنيين في المنطقة يخططون للقيام بالمزيد من الأعمال الحرة في عام 2023. وتتمثل أهم العوامل التي تدفعهم لهذا الاتجاه في كسب دخل إضافي (45%)، واستكشاف المزيد من فرص العمل (25%)، وتعلم مهارات جديدة (21%)، والقيام بالمهام التي يفضلونها (10%).

ويهدف هذا الاستبيان إلى استكشاف آراء العدد المتزايد من أصحاب الكفاءات الذين يتوجهون نحو العمل الحر. ومن المثير للانتباه أن 83% من المجيبين يعتقدون بأن الأعمال الحرة شهدت إقبالاً منقطع النظير في جميع أنحاء المنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

مهارات مطلوبة

وشملت أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها العاملون بشكل حر: إدارة الوقت (36%)، ومهارات التواصل (24%)، والقدرة على تسويق أنفسهم (21%)، والمهارات القيادية (12%)، والاهتمام بالتفاصيل (8%).

وتشمل القطاعات الأكثر ازدهاراً لأصحاب الأعمال الحرة في عام 2023: التسويق الرقمي (37%)، وتكنولوجيا المعلومات (16%)، وخدمة العملاء (14%)، وتصميم الجرافيك (13%)، والموارد البشرية والتوظيف (12%)، والمحاسبة والخدمات المالية والمصرفية (8%).

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم تعليقاً على الاستبيان: «يعتبر العمل الحر أحد أسرع القطاعات نمواً في منطقة الشرق الأوسط، حيث ساهم انتشار الوباء في تعزيز مكانته. وتظهر نتائج هذا الاستبيان أهمية مهارات إدارة الوقت والتواصل للنجاح في عالم الأعمال الحرة، كما تسلط الضوء على الدور المهم لمواقع التوظيف عبر الإنترنت في تمكين أصحاب الأعمال الحرة من إيجاد فرص مميزة».

كما سلط الاستبيان الضوء على واقع العمل الحر في المنطقة، حيث صرح 86% من المجيبين أن شركاتهم تخطط لتوظيف أصحاب الأعمال الحرة خلال عام 2023، بينما أكد 78% بأن شركاتهم تقدم عرض عمل بدوام كامل للعاملين بشكل حر بعد الانتهاء من المشروع.

وبحسب الاستبيان، يبحث العاملون المستقلون عن وظائف من خلال مواقع التوظيف عبر الإنترنت والمنصات المهنية (65%)، ومواقع التواصل الاجتماعي (17%)، والمواقع الإلكترونية للشركات (13%)، وشبكة المعارف الشخصية (6%).

فوائد توظيف العاملين

وفقاً للاستبيان، يوفر أصحاب الأعمال الحرة فوائد متعددة للشركات، حيث تتفوق هذه الكفاءات في مجال إنجاز المهام المستعجلة خلال مدة زمنية قصيرة (44%)، ويمكن للشركات الاستعانة بأصحاب الأعمال الحرة لإنجاز المهام حتى إيجاد موظف بدوام كامل (20%)، كما أن توظيف العاملين المستقلين هو أكثر فعالية من حيث التكلفة (18%)، ويوفر هؤلاء العاملون مساعدة إضافية للفرق أو الأقسام الصغيرة (17%).

ولكن العمل الحر لا يخلو من بعض التحديات، والتي تشمل انعدام الأمن الوظيفي (53%)، وراتباً أقل من الوظائف بدوام كامل (22%)، وعدم وجود مزايا إضافية (12%)، وفرصاً أقل للحصول على ترقية (13%).

تم جمع بيانات استبيان «العمل الحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023»، عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 4 ديسمبر 2022 وحتى 6 يناير 2023، بمشاركة 2375 مجيباً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، واليمن، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان وغيرها.

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