عزيزي تبيع 35% من «كريك فيوز 2» إلى 33 جنسية

المصدر: دبي- البيان

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تشهد عزيزي للتطوير العقاري، شركة التطوير الخاصة الرائدة في الدولة، إقبالاً متزايداً من المستثمرين الدوليين على مشروعها «كريك فيوز 2» الذي تم إطلاقه مؤخراً بقيمة 350 مليون درهم على خور دبي الشهير في مدينة دبي الطبية.

ويتمتع هذا المشروع بجاذبية متميزة التي يتفوق فيها على العروض العقارية العالمية، حيث تم شراء 17.86% من وحداته من قبل مواطنين إماراتيين، و 11.61% من مستثمرين هنود، واستحوذ المستثمرون الأردنيون والروس على نسبة 6.25%. وتشمل الجنسيات الأخرى التي استثمرت في المشروع ذاته الألمان والإنجليز والبنغاليين والهولنديين وغيرهم.

وتبرز فلسفة التصميم كريك فيوز 2 التحول الرائع من الماضي التقليدي إلى المستقبل في دبي. ويتم تشييد المشروع الذي يوفر 587 وحدة مع التركيز على إثراء أنماط الحياة، حيث يضم حمامي سباحة وغرف للساونا والبخار، وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة لعب للأطفال.

ومن المقرر تسليم المشروع بحلول الربع الأخير 2023، حيث اكتمل حتى الآن بنسبة تزيد على 30%. ويشتمل كريك فيوز 2 على 116 استوديو، إضافة إلى 436 شقة من غرفة واحدة، و 35 شقة من غرفتين.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يسعدنا الترحيب بمستثمرينا الذين ينتمون إلى مجموعة واسعة من الجنسيات، حيث أبدوا اهتماماً كبيراً إزاء كريك فيوز 2 ومحفظتنا عموماً. لقد تمكنت دبي من التأكيد على مكانتها المرموقة كمركز عالمي رائد للعديد من الأنشطة الرئيسية، وتحديداً في قطاع العقارات المزدهر، وهو ما يتجلى من خلال العدد المتزايد من المستثمرين الدوليين الذين اختاروا الإقامة والاستثمار فيها. ونتطلع الآن إلى بيع العدد المتبقي من الوحدات هذا المشروع، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسرعة في أعمال الإنشاءات».

ويقع كريك فيوز 2 في مدينة دبي الطبية التي تمتاز بالمناظر الطبيعية الخلابة والتصاميم المدروسة، كما أنها الوجهة الصحية الأبرز في الإمارة، ويمكن الوصول من هناك مباشرة إلى شارع الخيل. وتعد المنطقة موطناً لمجموعة واسعة من المراكز الطبية الرائدة التي تعتمد على التقنيات العالية، مع خيارات واسعة من أنماط الحياة الراقية والتسوق. وسيوفر كريك فيوز 2 عند اكتماله مناظر خلابة، إضافة إلى التصاميم والتشطيبات الأنيقة والعصرية.

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