«التجاري الدولي» يطلق مع ماستركارد بطاقة «وورلد اليت إكسكلوسيف» للعملاء المميزين

المصدر: دبي - البيان

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أطلق البنك التجاري الدولي بطاقته الائتمانية المميزة «وورلد اليت إكسكلوسيف ماستركارد» World Elite Exclusive Mastercard، لمنح عملائه المميزين باقة من المزايا والامتيازات والتجارب الفريدة التي يمكن الوصول إليها من داخل دولة الإمارات وخارجها.

جرى تصميم بطاقة «وورلد اليت إكسكلوسيف ماستركارد» الائتمانية الجديدة، لمنح عملاء البنك التجاري الدولي، الذين توجه إليهم الدعوة فقط، خدمات رفيعة المستوى، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركات الدولية، وتجار التجزئة المميزين في جميع أنحاء العالم، إذ تقدم البطاقة قيمة إضافية مع الحفاظ على مستوى عالمي من الأمان والمصداقية المدعومة بتكنولوجيا ماستركارد المتقدمة والموثوقة، والتي تقدم تجربة دفع سريعة وآمنة، مع تمكين المستهلكين من اختيار طريقة الدفع التي يرغبون بها.

تشمل الخدمات والتجارب المميزة التي تقدمها بطاقة «وورلد اليت إكسكلوسيف ماستركارد» لحامليها؛ الوصول الحصري إلى «خدمة لويس فورتين كونسيرج»، وعضوية في برنامج التخفيضات «بريفيلي»، وعضوية في «غلوبال هوتيل ألاينز»، وخصومات التسوق في «بيسيستر فيليج»، وتجربة في متجر «هارودز» العريق حسب الطلب، وتأمين سفر متميز، وباقات السفر«أبركرومبي» و»كنت»، والوصول إلى مجموعة راقية من صالات المطارات حول العالم.

وقالت جينا بيترسن، نائب الرئيس ورئيس قسم تطوير الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان لدى ماستركارد: يسعدنا التعاون مع البنك التجاري الدولي لإطلاق هذه البطاقة التي تقدم لعملائه المدعوين فقط الوصول إلى عالم من الفرص الحصرية والمميزة. فقد تم تصميم كل عرض فيها خصيصاً لتلبية احتياجات أسلوب حياة حاملي هذا البطاقات الأكثر تميزاً في دولة الإمارات، مما يوفر للعملاء المميزين مزايا وتجارب لا تقدر بثمن أينما كانوا«.

والجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي كان أول بنك في الدولة يصمم ويغير محفظته الرقمية تكريماً لدولة الإمارات، من خلال تصميم جديد رائع؛ صدر في يوم العلم مؤخراً.

وقال حسنين علي، نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، البنك التجاري الدولي:»يأتي إطلاق بطاقة «وورلد اليت إكسكلوسيف ماستركارد» ليمنح عملاءنا من أصحاب الثروات مزيداً من الامتيازات، مما يتيح لهم تجربة مستويات جديدة من الرفاهية والمزايا الاستثنائية، الأمر الذي من شأنه منح حاملي هذه البطاقات فرصاً لا حصر لها، والاستمتاع بمجموعة رائعة من مكافآت السفر، وأسلوب الحياة على أكمل وجه .

ويجسد تعاون ماستركارد مع البنك التجاري الدولي التزام الأولى بمساعدة المؤسسات المالية على تنويع محفظة حلول الدفع الخاصة بها، ويؤكد حرص ماستركارد على المضي قدماً في اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز اقتصاد لا نقدي قوي؛ يستفيد منه الجميع، وذلك من خلال الاستثمار في المنتجات الجديدة والمبتكرة التي تلبي احتياجات قطاع عريض من المستهلكين.

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