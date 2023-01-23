2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 532 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 413.3 مليون درهم و487 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 980.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية تليها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة الحبية الثانية تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة اليفرة 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 710.22 مللايين درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 52.11 مليون درهم و75 رهن فلل وشقق بقيمة 658.11 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 246 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 93 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 363.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 270 مليون درهم وأخرى في منطقة رماح بقيمة 55 مليون درهم.

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