سيولة الأسهم المحلية تناهز 1.3 مليار درهم في مستهل الأسبوع

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم في ختام تداولات اليوم، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و206.4 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 278.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 14.7 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوي 3349.95 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 10095.85 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 10158.86 نقطة.

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