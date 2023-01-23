ميزانية «المصرف المركزي» تتجاوز 513 مليار درهم في نوفمبر الماضي

المصدر: وام

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تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 513 مليار درهم في نوفمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح المركزي، أن الميزانية العمومية للمصرف ارتفعت على أساس شهري بنسبة 5.64% لتصل إلى 513.61 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 486.17 مليار درهم في أكتوبر 2022.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 3.12% أو ما يعادل 15.52 مليار درهم مقابل نحو 498.09 مليار درهم في نوفمبر 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 244.41 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في نوفمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 180.37 مليار درهم، و54.83 مليار درهم للودائع، و3.56 مليارات درهم للقروض والسلف، و30.44 مليار درهم للأصول الأخرى.

بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 213.94 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 153.86 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية 121.17 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و14.18 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و10.46 مليارات درهم خصوم أخرى.

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